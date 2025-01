Για τους λάτρεις των τηλεοπτικών σειρών, το 2025 έφτασε φορτωμένο με πολλές παραγωγές. Ο κατακλυσμός περιεχομένου αναμένεται να συνεχιστεί στον πλανήτη του streaming και τη νέα χρονιά, με δράματα, κωμωδίες, περιπέτειες, θρίλερ κι επιστημονικές φαντασίες να διεκδικούν το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στις τηλεοπτικές δουλειές που αναμένονται είναι επόμενοι κύκλοι ήδη επιτυχημένων σειρών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι τα «Wednesday» (Netflix), «Stranger Things» (Netflix), «The Bear» (Disney+), «The Last of Us» (ΗΒΟ), «White Lotus» (Max), «Squid Game» (Netflix), «Handmaid’s Tale» (Hulu) και «And Just Like That» (ΗΒΟ). Το μεγάλο στοίχημα, ωστόσο, των πλατφορμών ροής είναι οι καινούργιες παραγωγές που θα συστηθούν για πρώτη φορά στο κοινό και θα προσπαθήσουν να το κρατήσουν κολλημένο μπροστά στις οθόνες του. Τις πιο φιλόδοξες εξ αυτών σας παρουσιάζουμε στη συνέχεια.

Prime Target (Apple TV)

Λίγο πριν το κοινό τον γνωρίσει ως το νέο αντικείμενο του πόθου της Μπρίτζετ Τζόουνς, ο Λέο Γούντολ του «One Day» θα συστηθεί ως ένας ιδιοφυής μαθηματικός με την ικανότητα να βλέπει μοτίβα στους πρώτους αριθμούς. Η θεωρία που πρόκειται να σπάσει, θα μπορούσε να καταστρέψει τα συστήματα ασφαλείας σε όλο τον κόσμο. Το ταλέντο του τραβάει το ενδιαφέρον μιας πράκτορος της NSA (Κουιντέσα Σουίντελ) βάζοντάς τον σε μπελάδες. Η σειρά δημιουργήθηκε από τον πρώην καθηγητή μαθηματικών και σεναριογράφο του «Sherlock» Στιβ Τόμσον. Από 22 Ιανουαρίου.

Zero Day (Netflix)

Τι θα συνέβαινε αν ένας πρώην πρόεδρος της Αμερικής αναλάμβανε να ηγηθεί μιας ομοσπονδιακής έρευνας για μεγάλη τρομοκρατική επίθεση, παρότι ο ίδιος πάσχει από νοητική διαταραχή, χωρίς κανείς να το γνωρίζει; Την απάντηση θα δώσει επί της οθόνης ο Ερικ Νιούμαν («Narcos») με τη νέα δραματική σειρά έξι επεισοδίων. Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο υποδύεται τον κεντρικό ρόλο, συγκεντρώνοντας γύρω του ένα καστ γνωστών ηθοποιών όπως οι Νταν Στίβενς, Αντζελα Μπάσετ, Τζέσι Πλέμονς, Γκάμπι Χόφμαν και Λίζι Κάπλαν. Από 21 Φεβρουαρίου.

Α Thousand Blows (Disney+)

Ο δημιουργός των «Peaky Blinders» Στίβεν Νάιτ επιστρέφει στην τηλεόραση με τη νέα δουλειά του, η οποία έχει όλα τα συστατικά για να γίνει η επόμενη μεγάλη επιτυχία της Disney. Πρωταγωνιστής είναι ο Στίβεν Γκράχαμ, ο οποίος υποδύεται έναν εν ενεργεία μεγαλοπυγμάχο που δοκιμάζεται σε παράνομους αγώνες στο Λονδίνο του 19ου αιώνα. Οταν ο δρόμος του διασταυρώνεται με δύο νέους από την Τζαμάικα (Μελάκι Κίρμπι, Φράνσις Λόβχολ), η συνύπαρξή τους στα ρινγκ δεν θα είναι αρμονική. Στη σειρά παίζει επίσης η Εριν Ντόχερτι. Από 21 Φεβρουαρίου.

The Residence (Netflix)

Φόντο τον Λευκό Οίκο έχει και η τελευταία σειρά της Σόντα Ράιμς. Η διαφορά είναι ότι εδώ οι ιστορίες που τον τυλίγουν έχουν κωμική διάθεση με… εξαίρεση ένα πτώμα που βρίσκεται στους χώρους του. Την περίεργη δολοφονία, κατά τη διάρκεια ενός επίσημου δείπνου στην προεδρική κατοικία, αναλαμβάνει να εξιχνιάσει η Ούζο Αντούμπα, η οποία υποδύεται μια ιδιόρρυθμη ερευνήτρια που έχει κάτι από Ηρακλή Πουαρό και Μπένοτ Μπλανκ και αρέσκεται στο να παρατηρεί πουλιά. Από 20 Μαρτίου.

Dexter: Resurrection (Paramount+)

Την τελευταία φορά που είδαμε τον Ντέξτερ Μόργκαν, το 2021, αιμορραγούσε μέχρι θανάτου. Είναι εξαιρετικά λογικό να τον θεωρούμε νεκρό. Κι όμως, ο κατά συρροή δολοφόνος που εργάζεται στα εργαστήρια της αστυνομίας του Μαϊάμι επιστρέφει στη δράση. Το αν θα είναι ο ίδιος ήρωας που αγαπήθηκε από το κοινό για οκτώ σεζόν ή ο γιος του εκείνος που θα αναλάβει να τελειώσει το αιματηρό έργο του, θα φανεί στη νέα σειρά που προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα τον Ιούνιο. Η αφήγησή της τοποθετείται μετά το πρίκουελ «Dexter: New Blood» με πρωταγωνιστή, ποιον άλλον, τον Μάικλ Σ. Χολ. Δίπλα του αναμένεται να παίξουν οι Γκίλιαν Αντερσον («Χ-Files») και Πίτερ Ντίνκλατζ («Game of Thrones»).

The Studio (Apple TV)

Μια σάτιρα για τη βιομηχανία του Χόλιγουντ είναι η νέα σειρά με τον Σεθ Ρόγκεν. Ο ίδιος παίζει τον επικεφαλής του αναγνωρισμένου στούντιο παραγωγής Continental. Μαζί με τον συνεργάτη του (Εβαν Γκόλντμπεργκ) πασχίζουν να τα βγάλουν πέρα, ενώ δίπλα τους όλα καταρρέουν. Το τρέιλερ που κυκλοφόρησε πρόσφατα υπόσχεται εμφανίσεις από μια σειρά αστέρων του κινηματογράφου, όπως οι Μάρτιν Σκορσέζε και Σαρλίζ Θέρον. Από 26 Μαρτίου.

A Knight of the Seven Kingdoms (HBO)

Μέσα στο 2025 αναμένεται το δεύτερο μεγάλο spin off του «Game of Thrones», το οποίο ζωντανεύει το βιβλίο του Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν «Tales of Dunk and Egg». Η ιστορία του τοποθετείται κοντά στα γεγονότα της αρχικής σειράς κι ακολουθεί τις περιπέτειες του Σερ Ντάνκαν του Ψηλού, που έμελλε να γίνει αρχιστράτηγος της Βασιλικής Φρουράς, και του νεαρού πρίγκιπα Αίγκον Ταργκάρυεν (γνωστού ως Εγκ), παππού του μονάρχη, που έγινε γνωστός ως ο Τρελός Βασιλιάς. Τον ρόλο Ντάνκαν ανέλαβε ο πρώην παίκτης του ράγκμπι Πίτερ Κλάφεϊ, ενώ ο Ντέξτερ Σολ Ανσελ θα υποδυθεί τον νεαρό Εγκ. Το καστ συμπληρώνουν οι Μπέρτι Κάρβελ, Σαμ Σπρούελ και Ντάνιελ Ινγκς.