Οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει κάποια σύνδεση μέσω του στρατού μεταξύ του υπόπτου για την επίθεση στη Νέα Ορλεάνη και του οδηγού του οχήματος Tesla που εξερράγη έξω από τον «πύργο Τραμπ» στο Λας Βέγκας, δήλωσαν στο NBC News δύο πηγές των αστυνομικών αρχών με γνώση του θέματος.

Ο οδηγός στη Νέα Ορλεάνη είναι νεκρός μετά από ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία και ένα άτομο βρέθηκε νεκρό μέσα στο Cybertruck Tesla αφού το όχημα εξερράγη και έπιασε φωτιά, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι.

Αλλά το αν οι οδηγοί υπηρετούσαν στον στρατό, ή σε οποιαδήποτε τοποθεσία, την ίδια περίοδο είναι ασαφές.

Ο φερόμενος δράστης της επίθεσης στη Νέα Ορλεάνη γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Τέξας και ήταν βετεράνος του στρατού, δήλωσαν αξιωματούχοι, αλλά και ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Δύο αξιωματούχοι δήλωσαν στο NBC News ότι ο οδηγός στο Λας Βέγκας είχε προηγούμενη στρατιωτική εμπειρία, τονίζοντας ότι η έρευνα είναι σε εξέλιξη.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η έκρηξη του Τέσλα διερευνάται επίσης ως πιθανή τρομοκρατική ενέργεια. Πιστεύουν ακόμα ότι πυροτεχνήματα, φιάλες αερίου χρησιμοποιήθηκαν για την έκρηξη του αυτοκινήτου μέσω κάποιου συστήματος πυροδότησης που χρησιμοποίησε ο οδηγός.

