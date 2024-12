Η Χάιντι Κλουμ έγινε ξανά viral. Το Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, το σούπερ μόντελ και τηλεοπτική περσόνα μοιράστηκε ένα «αναιδές» (γράφει το People) video στο Instagram για να υποδεχθεί το νέο έτος.

Στο video η Χάιντι Κλουμ, 51, παίζει στο χιόνι φορώντας μόνο ένα δαντελωτό σετ κόκκινων εσωρούχων. To video, με μουσικό χαλί το So This Is Love της Sneha, καταλήγει με τη Χάιντι Κλουμ να εκτοξεύει μια μπάλα από χιόνι στην κάμερα.

«☃❄🥰 Έχετε κάποια παράδοση για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς;», ρώτησε η Χάιντι Κλουμ τους followers της. «Για μένα…είναι κόκκινη δαντέλα ❤ Καλή τύχη 🍀».

Η Χάιντι Κλουμ μοιράστηκε προηγουμένως μερικές φωτογραφίες και βίντεο από την οικογενειακή της απόδραση στο Άσπεν του Κολοράντο την Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, με τον σύζυγό της, Tομ Κάουλιτζ, και τα τέσσερα παιδιά της, Λένι, 20, Χένρι, 19, Γιόχαν, 18 και Λου, 15.

Τον Νοέμβριο, η Χάιντι Κλουμ είπε στο People για το πώς μετέδωσε την αγάπη της για τη μόδα στην κόρη της Λένι.

«Ενθουσιάζομαι τόσο πολύ όταν βλέπω τις κόρες μου να ξαναφορούν τα ρούχα μου», είπε η Χάιντι στα τέταρτα ετήσια βραβεία Earthshot του πρίγκιπα Γουίλιαμ που έλαβαν χώρα στο Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής.

«Η μεγαλύτερη κόρη μου, είναι επίσης μοντέλο και πηγαίνει σε εκδηλώσεις και όταν φοράει τα ρούχα μου, δεν είμαι απλώς περήφανη, αλλά δείχνουμε πώς μπορείς να κάνεις upcycle τη μόδα» πρόσθεσε.

Αυτοδιάθεση και γυμνισμός

«Το γεγονός ότι μου αρέσει να φοράω μίνι δεν σημαίνει ότι θέλω να έρθω στο σπίτι σου»

Μιλώντας στους The Sunday Times, η Χάιντι Κλουμ μίλησε ακόμη μια φορά για το γυναικείο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση αλλά και στην οριοθέτηση.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής America’s Got Talent είπε:

«Δεν ντρέπομαι για τη θηλυκότητά μου. Μου αρέσει στο ντύσιμό μου να φαίνεται το μπούστο μου, να φοράω μίνι φούστες, ψηλά τακούνια, υπέροχα καλσόν – αλλά όλα αυτά δεν σημαίνουν ότι θέλω να έρθω στο σπίτι σου. Έτσι είμαι ως προσωπικότητα. Γιατί όχι; Θέλω να περνάω καλά και να δείχνω το σώμα μου αλλά έχω και όρια, όπως όλες οι γυναίκες».

Τολμηρή από πάντα η Χάιντι Κλουμ όταν βρέθηκε καλεσμένη στο podcast Armchair Expert του Νταξ Σέπερντ και εξήγησε γιατί αγαπάει τον γυμνισμό, εστιάζοντας στο βίντεο που ανέβασε με την ίδια να ποζάρει γυμνή δίπλα στον σύζυγό της.

«Ανυπομονώ να βγάλω την μπλούζα μου. Και πραγματικά δεν πρόκειται για κάτι σέξι ή κάτι σεξουαλικό. Είναι θέμα ελευθερίας».