Λίγες ώρες μετά την συντριβή του αεροσκάφους στην Νότια Κορέα στην οποία σκοτώθηκαν 179 άτομα, ένα ακόμη αεροπλάνο, αυτή την φορά της Air Canada, τυλίχτηκε στις φλόγες στο Διεθνές Αεροδρόμιο Halifax Stanfield μετά από βλάβη στο σύστημα προσγείωσης το βράδυ του Σαββάτου.

Η πτήση 2259 της Air Canada, η οποία αναχωρούσε από το διεθνές αεροδρόμιο του Σεντ Τζονς, αντιμετώπισε προβλήματα στην προσγείωση που προκάλεσαν ολίσθηση και πυρκαγιά στον κινητήρα, προκαλώντας την άμεση αντίδραση των πληρωμάτων έκτακτης ανάγκης για να διασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των επιβαινόντων, ανέφεραν διάφορα μέσα ενημέρωσης.

🚨 JUST IN: Air Canada flight lands in Halifax with a broken landing gear, resulting in the wing scraping the runway causing a fire

The airport is currently CLOSED.

This comes just hours after a Boeing 737 attempted a landing without warning extending its gear in South Korea,… pic.twitter.com/Givga3hDEn

