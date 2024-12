Καθώς όλο και περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξετάζουν το μέλλον των παιδιών στο διαδίκτυο, ορισμένες έχουν προτείνει μέτρα που θα τους απαγορεύουν να χρησιμοποιούν τα smartphones τους στα σχολεία.

Μια έκθεση της UNESCO για την παγκόσμια εκπαίδευση που κυκλοφόρησε το 2023 ζητούσε να χρησιμοποιούνται τα τηλέφωνα στην τάξη μόνο για την υποστήριξη της μάθησης.

Μια νέα ανάλυση φέτος από τον οργανισμό του ΟΗΕ διαπίστωσε ότι περισσότερες από 60 χώρες έχουν πλέον θεσπίσει τέτοια μέτρα, σύμφωνα με το Euronews.

Calls to ban smartphones in schools are growing due to concerns over student wellbeing & learning.

New data shows 31% of countries enforce bans.





— Global Education Monitoring Report UNESCO (@GEMReport) October 21, 2024