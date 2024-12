Την οργή του οικοδεσπότη του δελτίου ειδήσεων του αραβικού BBC News προκάλεσε ο πολιτικός αναλυτής Μπεκίρ Ατατζάν, την Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου, όταν έφτασε στο σημείο να υποστηρίξει ζωντανά τη δολοφονία Σύριων Κούρδων μαχητών στη βορειοανατολική Συρία.

Επικεφαλής της Ακαδημίας Σκέψης και Στρατηγικών Μελετών της Κωνσταντινούπολης, μια τουρκική δεξαμενή σκέψης, ο Ατατζάν ήταν καλεσμένος της εκπομπής του BBC μαζί με τον Κούρδο πολιτικό αναλυτή με έδρα το Erbil, Αμτζάν Όσμαν, για να μιλήσουν για τις εξελίξεις στη Συρία.

Ο Ατατζάν, γνωστός για την φιλοκυβερνητική στάση -και σύμφωνα με τους Κούρδους πράκτορας της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών (MIT)- υπερασπίστηκε τις στρατιωτικές ενέργειες της Τουρκίας κατά των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), των οποίων την ηγετική φατρία, Κουρδικές Μονάδες Προστασίας του Λαού (YPG), η Άγκυρα θεωρεί τρομοκρατική ομάδα που συνδέεται με το παράνομο Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK).

Shocking hate speech on BBC Arabic! Bakir Atajan, director of the Istanbul Institute of Studies, calls for the killing of Kurds in Syria, saying they should be ‘SPIT ON and BURIED UNDER THE SOIL.’

The BBC host shuts him down live, condemning his genocidal rhetoric. Full video… pic.twitter.com/w6DSiIZAkr

— Karim Franceschi (@karimfranceschi) December 26, 2024