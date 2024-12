Την Τζόρτζια Μελόνι, προβάλει ως κορυφαία πολιτική προσωπικότητα της Ευρώπης , το Politico κάνοντας την κατάταξη με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους στην Ευρώπη για το 2025 (Ranking the most influential people in Europe: Class of 2025).

«Ποιον καλείτε αν θέλετε να μιλήσετε στην Ευρώπη; ρωτά το Politico για να απαντήσει: Εάν είστε ο Ιλον Μασκ —ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και βασικός σύμβουλος του εκλεγμένου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ— ο αριθμός που πληκτρολογείτε ανήκει στην Τζόρτζια Μελόνι.

Σε λιγότερο από μια δεκαετία, η ηγέτιδα του δεξιού κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» (Fratelli d Italia) κατάφερε από το να την απορρίπτουν ως μια τρελή ultra- εθνικιστή να εκλεγεί πρωθυπουργός της Ιταλίας και μάλιστα καθιερώθηκε ως πρόσωπο με το οποίο οι Βρυξέλλες, και τώρα η Ουάσιγκτον, μπορούν να συνεργαστούν.

Όπως σημειώνει το Politico, «ακόμα κι όταν έχει κολλήσει στο κέντρο, η Μελόνι — η οποία ξεκίνησε την πολιτική της σταδιοδρομία ως ακτιβίστρια στην πτέρυγα νεολαίας του νεοφασιστικού Ιταλικού Κοινωνικού Κινήματος και επαίνεσε τον δικτάτορα Μπενίτο Μουσολίνι ως «καλό πολιτικό που έκανε ό,τι έκανε για το καλό της Ιταλίας» — βρέθηκε στην πρώτη γραμμή ενός κύματος που παρασύρει την ευρωπαϊκή πολιτική προς την ακροδεξιά».

Η αλλαγή

Η αδυναμία των συμβατικών πολιτικών να αντιμετωπίσουν μια ολοένα και πιο δημοφιλή υπερεθνικιστική αφήγηση και η προθυμία τους να συνεργαστούν με τη Μελόνι στην ευρωπαϊκή σκηνή, επιτρέπουν στην 47χρονη πρωθυπουργό της Ιταλίας -η οποία επιμένει να χρησιμοποιεί την αρσενική μορφή του επίσημου τίτλου της, Il Presidente del Consiglio- να είναι ένας ισχυρή προσωπικότητα ικανή να ασκήσει τεράστια δύναμη σε μια στιγμή που η ήπειρος δεν διαθέτει ισχυρούς κεντρώους που θα μπορούσαν να την αντιμετωπίσουν.

Η Μελόνι έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο όταν έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας, αλλά λίγοι προέβλεψαν ότι θα άντεχε για πολύ στο αξίωμα.

Οι ειδήμονες ανέμεναν ότι οι εσωτερικές διαμάχες θα διασπούσαν αναπόφευκτα τον κυβερνητικό συνασπισμό των δεξιών κομμάτων της, και δεν υπήρχε μεγάλη όρεξη γι’ αυτήν στις Βρυξέλλες.

Μετά από χρόνια που υπέμειναν τα καμώματα του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, κορυφαία στελέχη της ΕΕ δεν ενθουσιάστηκαν με την άφιξη ενός ηγέτη που είχε κάνει προεκλογική εκστρατεία με θέμα «Θεός, πατρίδα και οικογένεια» και σχημάτισε κυβέρνηση με κόμματα που πρόσκεινται στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Αλλά τα τελευταία δύο χρόνια η Μελόνι εδραίωσε την κυβέρνησή της ως μία από τις πιο σταθερές που υπήρξαν στη μεταπολεμική Ιταλία.

Αν και η χώρα βαρύνεται με ένα εθνικό χρέος που αντιστοιχεί στο 137% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της, οι οικονομικές προβλέψεις δεν είναι τόσο δυσοίωνες ώστε να τρομάξουν τους ξένους επενδυτές που προσελκύονται από το ασυνήθιστα ήρεμο πολιτικό περιβάλλον.

Ελευθερία του λόγου

Η σταθερότητα της ιταλικής κυβέρνησης ήταν τόσο εκπληκτική για τους παρατηρητές εκτός της χώρας, ώστε πολλοί δεν πρόσεξαν τη δημοκρατική οπισθοδρόμηση – ιδίως όσον αφορά την ελευθερία του λόγου – που σημειώθηκε από τότε που ανέλαβε η Μελόνι.

Η πρωθυπουργός χρησιμοποιεί συστηματικά τα δικαστήρια για να προσπαθήσει να φιμώσει τους επικριτές της, καταθέτοντας αγωγές δυσφήμισης εναντίον προσωπικοτήτων που κυμαίνονται από τον ροκ σταρ frontman των Placebo, Brian Molko – ο οποίος την αποκάλεσε «φασίστρια» κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το 2023 – μέχρι έναν καθηγητή που την αποκάλεσε «νεοναζί» κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στην τάξη.

Έχει επίσης στραφεί εναντίον εφημερίδων και δημοσιογράφων του κρατικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Ιταλίας, οι οποίοι νωρίτερα φέτος απήργησαν για να διαμαρτυρηθούν για την κυβερνητική λογοκρισία.

Επιπλέον, η Μελόνι έχει βάλει στο στόχαστρο τους Ιταλούς δικαστές που έκριναν παράνομες ορισμένες από τις πολιτικές της κυβέρνησής της και ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κραυγές με τις οποίες τους κατηγορεί ότι συνωμοτούν εναντίον της.

Αρκετοί νομικοί δέχθηκαν στη συνέχεια απειλές θανάτου και χρειάστηκαν αστυνομική προστασία.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης, ένα κορυφαίο όργανο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, προειδοποίησε πρόσφατα ότι η «υπερβολική κριτική μεμονωμένων δικαστών … θέτει σε κίνδυνο την ανεξαρτησία τους».

«Ιδεολογία του φύλου»

Η Μελόνι έχει επίσης χρησιμοποιήσει την εξουσία της για να στοχοποιήσει μειονοτικές ομάδες, όπως η ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα, την οποία η πρωθυπουργός χλευάζει ως «λόμπι» που προσπαθεί ύπουλα να επιβάλει τη «ιδεολογία του φύλου» στη χώρα της.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων της, η κυβέρνησή της απαγόρευσε στους δημάρχους να εκδίδουν πιστοποιητικά γέννησης σε παιδιά που γεννήθηκαν από παρένθετες μητέρες ή σε λεσβιακά ζευγάρια που χρησιμοποίησαν τεχνητή γονιμοποίηση.

Τον Οκτώβριο, ο συνασπισμός της ψήφισε νόμο που τιμωρεί όσους αποκτούν παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας οπουδήποτε στον κόσμο με μέγιστη ποινή φυλάκισης δύο ετών και πρόστιμα έως και 1 εκατομμύριο ευρώ.

