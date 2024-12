Τραγικό θάνατο βρήκε οδηγός στο τούνελ Lefortovo της Μόσχας, έπειτα από παράσυρση από διερχόμενο όχημα.

Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές ο 25χρονος οδηγός είχε βγει από το αυτοκίνητό του, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί λόγω μηχανικής βλάβης. Η παράσυρση του άτυχου νεαρού σημειώθηκε καθώς πήγαινε να τοποθετήσει το προειδοποιητικό τρίγωνο στον δρόμο.

Στο σοκαριστικό βίντεο φαίνεται η τεράστια ταχύτητα του διερχόμενου αυτοκινήτου.

Μετά την παράσυρση ακολούθησε σύγκρουση πολλών οχημάτων.

Οι σκηνές που ακολούθησαν είναι χαοτικές.

Όπως ανέφερε η Εισαγγελία της Μόσχας, «ο οδηγός, όπως προβλεπόταν, βγήκε για να στήσει το προειδοποιητικό σήμα», λίγα λεπτά πριν χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή του, όταν το διερχόμενο όχημα συγκρούστηκε απευθείας μαζί του.

Tragic accident in the Lefortovo Tunnel in Moscow.

— Ali Shunnaq (@schunnaq) December 26, 2024