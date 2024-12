Το εμβληματικό σπίτι όπου γυρίστηκε η κλασσική χριστουγεννιάτικη ταινία Home Alone (Μόνος στο Σπίτι) το 1990 βρήκε τελικά αγοραστή.

Το ακίνητο στο Ιλινόις – το οποίο διαθέτει πέντε υπνοδωμάτια και έξι μπάνια – τέθηκε προς πώληση στην τιμή των 5,25 εκατ. δολαρίων τον περασμένο Μάιο και σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Coldwell Banker Realty, όπου είναι καταχωρημένο το σπίτι αναγράφεται «πώληση σε εξέλιξη».

Το εξωτερικό της έπαυλης χρησιμοποιήθηκε ως το σπίτι της οικογένειας ΜακΚάλιστερ τόσο στο Home Alone όσο και στο sequel της ταινίας Home Alone 2 του 1992: Lost in New York.

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν, ο οποίος υποδύθηκε τον Kevin McCallister στις ταινίες, παραδέχτηκε ότι είχε σκεφτεί να αγοράσει το σπίτι όταν βγήκε στην αγορά νωρίτερα φέτος λέγοντας ότι ήθελε να το κάνει «για πλάκα».

Το σπίτι, 836 τετραγωνικών μέτρων, χτίστηκε το 1921 και διαθέτει τέσσερα τζάκια, δύο πλυντήρια, δύο υδρομασάζ, ένα wet bar, χώρο αναψυχής, γυμναστήριο, ιδιωτική αίθουσα κινηματογράφου και ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ.

Το 2021, ως ένα ξεχωριστό διαφημιστικό κόλπο για το reboot της ταινίας Home Alone της Disney, η έπαυλη Home Alone διατέθηκε προς ενοικίαση στην Airbnb για μία μόνο νύχτα έναντι μόλις 25 δολαρίων.

Για πρώτη φορά μπορεί κανείς να κλείσει διακοπές στο διαχρονικό σπίτι όπου ξεκίνησε η ιστορία του Home Alone (χωρίς το φόβο των ενοχλητικών εισβολέων), είχε γράψει η Airbnb σε μια ανάρτηση στο Instagram.

Εκτός από το να απολαύσουν το γραφικό χριστουγεννιάτικο σπίτι, οι επισκέπτες μπορούσαν να στήσουν παγίδες, παρόμοιες με τις εκείνες που ετοίμαζε ο Κέβιν στην ταινία.

Όπως αναφέρει ο Indepentet όποιος αγοράσει το σπίτι θα ελπίζει ότι δεν θα έρθουν μαζί του και τα καμώματα των ταινιών. Η πρώτη ταινία αφηγούνταν την ιστορία του οκτάχρονου αγοριού του Κέβιν, ο οποίος μένει κατά λάθος στο σπίτι, ενώ η οικογένειά του ταξιδεύει στην Ευρώπη τα Χριστούγεννα.

Ο Κέβιν αναγκάζεται να υπερασπιστεί το σπίτι από δύο αδέξιους διαρρήκτες που υποδύονται οι Τζο Πέσι και Ντάνιελ Στερν.