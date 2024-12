Ασταμάτητη είναι η Νότιγχαμ Φόρεστ. Η ομαδάρα του Νούνο Εσπιρίτο Σάντο με γκολ του Άντονι Ελάνγκα επικράτησε εντός έδρας της Τότεναμ με 1-0 για την 18η αγωνιστική της Premier League και πέτυχε την 4η σερί και 10η συνολικά νίκη της στο φετινό πρωτάθλημα (δείτε εδώ τα highlights).

Πριν την Τότεναμ, οι Reds είχαν νικήσει στο Ολντ Τράφορντ την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-2, εντός έδρας την Άστον Βίλα με 2-1, σε μια αναμέτρηση που πέτυχαν μάλιστα μια επική ανατροπή, αλλά και εκτός έδρας την Μπρέντφορντ με 2-0.

Αυτή είναι η πρώτη φορά μετά από 1995 που η Νότιγχαμ Φόρεστ πετυχαίνει τέσσερις σερί νίκες στην Premier League, γεγονός που αποδεικνύει περίτρανα ότι πρόκειται για μια πολύ σπουδαία ομάδα, που έχει χτιστεί για να πρωταγωνιστήσει στο φετινό πρωτάθλημα.

Μετά από 18 αγωνιστικές η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 34 βαθμούς, έχοντας μόλις έναν πόντο διαφορά από την δεύτερη Τσέλσι, ενώ είναι πάνω από την Άρσεναλ (4η, 33β.) και την Μάντσεστερ Σίτι (7η, 28β.). Τους Κανονιέρηδες που παλεύουν τα τελευταία χρόνια για την κατάκτηση του τίτλου και τους πρωταθλητές. που έχουν μονοπωλήσει τις κούπες από τη στιγμή που τους ανέλαβε ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Με τη νίκη επί της Τότεναμ η Νότιγχαμ Φόρεστ έφτασε τις 10 στο φετινό πρωτάθλημα (10/4/4, 24:19 γκολ) και στα μισά του δρόμου έχει παραπάνω από όσες πέτυχες τις δύο προηγούμενες χρονιές, όπου είχε από 9 νίκες (2022/2023 και 2023/2024 σε 38 ματς).

