Μια παλιά αγγλική παροιμία λέει ότι το σπίτι ενός ανθρώπου είναι το κάστρο του. Τι γίνεται όμως αν κάποιος θέλει ένα πραγματικό κάστρο για σπίτι; Οι «Financial Times» παρουσίασαν πέντε κάστρα που, με αρκετά όμως χρήματα, μπορούν να γίνουν δικά σας. Το πιο ακριβό βρίσκεται στην Ιταλία και κοστίζει περίπου 10 εκατ. ευρώ. Για την ακρίβεια, 9,995 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το Castello Thomson (φωτογραφία αριστερά). Είναι κάστρο, με ξενώνα και στεγασμένο θερμοκήπιο με λεμονιές. Ολα βρίσκονται μέσα σε 8.000 τ.μ. πάρκου που περιλαμβάνει κήπους με αναβαθμίδες, έναν ελαιώνα και μια αποβάθρα δίπλα στη λίμνη. Υπάρχουν οκτώ υπνοδωμάτια στα τρία κτίρια και το κύριο κάστρο διαθέτει εσωτερικό ανελκυστήρα. Βρίσκεται στη δυτική όχθη της λίμνης Κόμο στο χωριό Carate Urio. Το ίδιο το Κόμο απέχει λιγότερο από μισή ώρα οδικώς, ενώ το αεροδρόμιο Malpensa του Μιλάνου είναι 60 χλμ. μακριά. Εχει θέα στη λίμνη από πολλές βεράντες καθώς και από το στούντιο με πολλά παράθυρα μέσα στον πυργίσκο. Η πιο φθηνή λύση βρίσκεται στο Ντέβον της Αγγλίας (φωτογραφία δεξιά), με τιμή 1,5 εκατ. στερλίνες (1,81 εκατ. ευρώ). Είναι ένα κάστρο τύπου motte and bailey (με κυρίως πύργο και εξωτερικό περιτείχισμα). Είναι καταγεγραμμένο στην κατηγορία ΙΙ των διατηρητέων κτιρίων με τέσσερα υπνοδωμάτια και 34 στρέμματα ιδιωτικής, περιφραγμένης έκτασης.

Προκηρύξεις για τα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου»

Αναρτήθηκαν οι προκηρύξεις για τα νέα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (www.hdb.gr). Το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», με συνολικό προϋπολογισμό δανείων 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, και το Πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου», με συνολικό προϋπολογισμό δανείων 400 εκατομμυρίων ευρώ, συγχρηματοδοτούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το «Σπίτι μου ΙΙ» στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά πρώτης κατοικίας, ειδικά για νέους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω χαμηλότοκων και με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους δανείων. Το πρόγραμμα «Αναβαθμίζω το Σπίτι μου» εστιάζει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και είναι ανοιχτό σε όλα τα φυσικά πρόσωπα-ιδιοκτήτες κατοικίας, κύριας ή δευτερεύουσας. Η επιδότηση του επιτοκίου του τραπεζικού δανείου για όλους τους δικαιούχους φτάνει το 100%. Και τα δύο προγράμματα αναμένεται ότι θα διατίθενται μέσω των εμπορικών τραπεζών που θα συμμετάσχουν σε αυτά, από τα μέσα Ιανουαρίου 2025.

Ζεστό χρήμα για τα νοικοκυριά

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς 1.227.275 νοικοκυριών βρίσκεται η πρώτη δόση του επιδόματος θέρμανσης, συνολικού ύψους 150,75 εκατ. ευρώ. Οι αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης ανήλθαν σε 413.113 για ηλεκτρικό ρεύμα και 943.993 για πετρέλαιο θέρμανσης και άλλα καύσιμα. Από τις αιτήσεις αυτές καταβλήθηκε προκαταβολή ύψους 32,74 εκατ. ευρώ για ηλεκτρικό ρεύμα σε 298.815 δικαιούχους και 118 εκατ. ευρώ για πετρέλαιο θέρμανσης σε 928.460 δικαιούχους. Η επόμενη δόση θα καταβληθεί στα τέλη Μαΐου του 2025.

Επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια

Από την αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας, στο πλαίσιο των έξι προσκλήσεων για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Προγράμματος της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, ανακοινώθηκαν:

n 160 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 13,97 εκατ. ευρώ.

n 26 επενδυτικά σχέδια από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (81,1 εκατ. ευρώ).

n 1 επενδυτικό σχέδιο από μεγάλη επιχείρηση, που έλαβε έγκριση για χρηματοδότηση, συνολικού προϋπολογισμού 14,8 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 7,4 εκατ. ευρώ θα είναι η επιχορήγηση που θα δοθεί από το Πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Η υλοποίηση αυτών των επενδυτικών σχεδίων προβλέπεται να δημιουργήσει 989 νέες θέσεις εργασίας.

4,6 δισ. ευρώ για πράσινη βιομηχανία

Ταμείο 4,6 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών, όπως είναι οι μπαταρίες για τα ηλεκτρικά οχήματα και το υδρογόνο ως καύσιμο, ανακοίνωσε η Κομισιόν, μέσω του Ταμείου Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, το Ταμείο δέχεται προτάσεις για τεχνολογικά έργα απανθρακοποίησης στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις μπαταρίες για ηλεκτρικά οχήματα, ύψους 3,6 δισ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 1,2 δισ. θα κατευθυνθούν προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου, στην οποία θα συμβάλουν με ακόμα 700 εκατ. ευρώ τα κράτη-μέλη. Τα παραπάνω έργα αποτελούν μέρος της στρατηγικής της ΕΕ για την αναζωογόνηση της βιομηχανίας.

Πρωταθλήτριες στα κέρδη

Οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ βρίσκονται σε τροχιά για να κατακτήσουν το μεγαλύτερο μερίδιο των κερδών του κλάδου εδώ σχεδόν μία δεκαετία, σημάδι πως εδραιώνουν τη δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά, σύμφωνα με έρευνα των «Financial Times». Η JPMorgan Chase, η Bank of America, η Citigroup και η Wells Fargo, οι τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες των ΗΠΑ σε καταθέσεις και στοιχεία ενεργητικού, ανακοίνωσαν συνολικά κέρδη περίπου 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους πρώτους εννέα μήνες του 2024, σύμφωνα με υπολογισμούς των «Financial Times» με στοιχεία από την εταιρεία BankRegData. Μαζί αντιπροσωπεύουν το 44% των κερδών του τραπεζικού κλάδου των ΗΠΑ – το υψηλότερο μερίδιο για τους πρώτους εννέα μήνες του έτους από το 2015 και μετά – παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία περιλαμβάνουν περισσότερες από 4.000 άλλες τράπεζες της χώρας. Συμπεριλαμβανομένων των US Bank, PNC και Truist, οι επτά μεγαλύτερες τράπεζες με βάση τις καταθέσεις είχαν σχεδόν το 56% του συνόλου των τραπεζικών κερδών τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, από 48% για την ίδια περίοδο το 2023, όπως αναφέρεται. Οι JPMorgan, BofA, Citi, Wells, US Bank και Truist αρνήθηκαν να σχολιάσουν, ενώ η PNC δεν απάντησε σε αιτήματα των «FT» για σχολιασμό.