Έφηβη δεκαπέντε ετών άνοιξε πυρ μέσα σε τάξη του σχολείου όπου φοιτούσε στη Μάντισον, στη βόρεια πολιτεία Ουισκόνσιν των ΗΠΑ, σκοτώνοντας δυο ανθρώπους, μέλος του διδακτικού προσωπικού και άλλο παιδί, και τραυματίζοντας άλλους έξι ανθρώπους, προτού αυτοκτονήσει, ανακοίνωσε η αστυνομία το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα· τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Ελλάδας).

Στην τάξη γινόταν συγκέντρωση στην οποία συμμετείχαν συμμαθητές της διαφόρων τάξεων και εκπαιδευτικοί, διευκρίνισε.

Το πρόσωπο που άνοιξε πυρ «ταυτοποιήθηκε» και ήταν δεκαπεντάχρονη, εξήγησε ο Σον Μπαρνς, αρχηγός της αστυνομίας στην πόλη, ο ίδιος πρώην εκπαιδευτικός.

«Ήταν μαθήτρια του σχολείου και τα στοιχεία υποδεικνύουν ότι είναι νεκρή εξαιτίας τραύματος από σφαίρα που προκάλεσε η ίδια στον εαυτό της», πρόσθεσε.

Το νέο mass shooting —επιθέσεις με τη χρήση όπλων που έχουν τέσσερα ή περισσότερα θύματα, στην ορολογία των αμερικανικών διωκτικών αρχών— μέσα σε σχολείο διαπράχθηκε στο Abundant Life Christian School, ιδιωτικό σχολικό ίδρυμα στη Μάντισον, την πρωτεύουσα της πολιτείας Ουισκόνσιν των περίπου 270.000 κατοίκων.

Ανάμεσα στους τραυματίες, δυο παιδιά είναι σε σοβαρή κατάσταση και θεωρείται πως διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ άλλο μέλος του διδακτικού προσωπικού και τρία παιδιά είναι λιγότερο σοβαρά.

Η διάπραξη τέτοιας επίθεσης μέσα σε σχολείο από κορίτσι παραμένει εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο στη χώρα, άλλωστε μόλις το 3% των mass shootings στις ΗΠΑ διαπράττεται από γυναίκες ή κορίτσια, σύμφωνα με μελέτες.

Δεν είναι ακόμη γνωστό το κίνητρο. Οι γονείς της έφηβης συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές και η αστυνομία δεν σκοπεύει να τους απαγγείλει κατηγορίες, σύμφωνα με τον κ. Μπαρνς.

«Η σημερινή είναι πολύ θλιβερή μέρα όχι μόνο για τη Μάντισον, αλλά για όλη τη χώρα μας, καθώς άλλος ένας αρχηγός αστυνομίας δίνει συνέντευξη Τύπου για να μιλήσει για τη βία στις κοινότητές μας», δήλωσε ο κ. Μπαρνς νωρίτερα. «Κάθε παιδί, κάθε άνθρωπος σε αυτό το κτίριο είναι θύμα και θα παραμείνει θύμα για την υπόλοιπη ζωή του. Τέτοια τραύματα δεν επουλώνονται», πρόσθεσε. Τόνισε πως στην άμεση δράση τηλεφώνησε μαθητής της δεύτερης τάξης για να πει πως στο σχολείο του είχε διαπραχθεί επίθεση με όπλο — καλώντας τους δημοσιογράφους να συνειδητοποιήσουν τι είπε μόλις.

Στις ΗΠΑ έχουν καταγραφτεί 322 επιθέσεις με τη χρήση όπλων μέσα σε σχολείο φέτος, σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου K-12 School Shooting Database.

