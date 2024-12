Taste Atlas χωρίς άρωμα Ελλάδας δεν γίνεται. Ο διεθνής οδηγός γεύσεων δημοσίευσε τη λίστα με τα 100 καλύτερα πιάτα για το 2024/2025 και δύο ελληνικά έχουν την τιμητική τους.

Ο γαστρονομικός οδηγός πρόσφατα ανακήρυξε την ελληνική κουζίνα ως την καλύτερη στον κόσμο για τη φετινή σεζόν. Προκειμένου να καταλήξει στην τελική λίστα με τα 100 καλύτερα πιάτα στον κόσμο εξέτασε περισσότερες από 367.000 έγκυρες αξιολογήσεις για 11.258 πιάτα στη βάση δεδομένων του.

Όσο για το καλύτερο; Είναι το lechona από την Κολομβία. Πρόκειται για γεμιστό γουρούνι με κρεμμύδια, αρακά, ρύζι, φρέσκα βότανα και μπαχαρικά. Είναι ένα παραδοσιακό πιάτο της χώρας και στην εκτέλεση προβλέπεται ψήσιμο για αρκετό χρόνο, προκειμένου το κρέας να είναι τρυφερό και ζουμερό. Οι Κολομβιανοί το παρασκευάζουν σε γιορτές και πανηγύρια.

