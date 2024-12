Η επιρροή που μπορούν να έχουν τα μικρά δεδομένα όταν μαζικοποιηθούν, αποτυπώνεται στην παραδοσιακή ανακοίνωση της Google αυτήν την περίοδο για τα δέκα πρόσωπα που οι χρήστες της έψαξαν πληροφορίες στη μηχανή αναζήτησής της μέσα στο 2024.

Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Μαρίνα Σάττι. Η τραγουδίστρια και μουσικός συγκέντρωσε το ενδιαφέρον του κοινού, εκπροσωπώντας τη χώρα μας στον 68ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Γιουροβίζιον τον περασμένο Μάιο, τόσο με το διαφορετικό στυλ του κομματιού της «Zari» όσο και την αντιφατική παρουσία της στο Μάλμε της Σουηδίας.

Στη δεύτερη θέση ήταν η Μαρινέλλα με αφορμή την κατάρρευσή της στις 25 Σεπτεμβρίου στη σκηνή του Ηρωδείου όπου έδινε συναυλία, έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Στην τρίτη θέση ήταν ο Εμμανουήλ Καραλής, ο αθλητής του άλματος επί κοντώ με το μεγάλο χαμόγελο που τον περασμένο Αύγουστο κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Επόμενη στις αναζητήσεις, ήταν η Κέιτ Μίντλετον. Η πριγκίπισσα της Ουαλίας ύστερα από μήνες αινιγματικής απουσίας από τη δημόσια ζωή της Βρετανίας επιβεβαίωσε τον περασμένο Μάρτιο ότι πάσχει από καρκίνο, κάνοντας τα φώτα της δημοσιότητας να στραφούν πάνω της.

Στην πέμπτη θέση βρέθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, ο πολυνίκης αθλητής των κρίκων που στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου.

Οι δεκάδες καταγγελίες για εκβιασμό, σωματεμπορία και βιασμό με τις οποίες βρέθηκε αντιμέτωπος ο διάσημος αμερικανός ράπερ Diddy, τον οδήγησαν όχι μόνο στη φυλακή αλλά και υψηλά στις αναζητήσεις των χρηστών της Google.

Μια θέση πίσω του ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών που πριν από λίγες εβδομάδες κέρδισε την ψήφο του αμερικανικού λαού και θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο για μια νέα θητεία.

Η κατάρρευση του Δημήτρη Κόκοτα στα τέλη Μαρτίου ενώ έκανε πρόβες για το σόου «Just the two of us» του Alpha και η μεγάλη μάχη που δίνει ο τραγουδιστής για την υγεία του έκτοτε, συγκίνησαν το πανελλήνιο και πυροδότησαν αναζητήσεις στη μηχανή της Google.

Στην ένατη θέση ήταν η Ιμάν Κελίφ, η 25χρονη διαφυλική αλγερινή πυγμάχος που βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής όχι μόνο λόγω του χρυσού μεταλλίου που κέρδισε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αλλά του σάλου που προκλήθηκε γύρω από το όνομά της από δημοσιεύματα τα οποία αναπαρήγαγε και ο Ιλον Μασκ και αμφισβητούσαν τη γυναικεία της υπόσταση.

Τη δεκάδα κλείνει η Κατερίνα Στεφανίδη, η πρωταθλήτρια του άλματος επί κοντώ η οποία τον Ιούνιο κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου και στη συνέχεια αγωνίστηκε στον τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Οι διάσημοι που έφυγαν από τη ζωή

Στην αντίστοιχη λίστα με τις προσωπικότητες που έφυγαν από τη ζωή και οι έλληνες χρήστες της Google αναζήτησαν περισσότερο μέσα στο 2024.

Στην πρώτη θέση ήρθε ο Λίαμ Πέιν, το μέλος του βρετανικού συγκροτήματος των One Direction, ο οποίος χάθηκε τον περασμένο Οκτώβριο.

Στη δεύτερη θέση είναι η Αννα Παναγιωτοπούλου, η μεγάλη ηθοποιός του θεάτρου και της τηλεόρασης που απεβίωσε τον περασμένο Μάρτιο.

Η απώλεια του λαϊκού τραγουδιστή Χάρη Κωστόπουλου τον περασμένο Ιανουάριο, ήταν στην τρίτη θέση των αναζητήσεων.

Μία θέση πιο κάτω ο θάνατος του Τζορτζ Μπάλντοκ, του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού και της Εθνικής Ελλάδος, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή στις 9 Οκτωβρίου.

Από τη λίστα δεν θα μπορούσε να λείπει ο διάσημος ηθοποιός Aλέν Ντελόν που υπήρξε πρότυπο αρρενωπής ομορφιάς επί δεκαετίες.

Στην έκτη θέση των αποθανόντων με τις περισσότερες αναζητήσεις είναι ο Δάνης Κατρανίδης, ο καταξιωμένος ηθοποιός που «έφυγε» τον περασμένο Σεπτέμβριο, έξι μήνες αργότερα από τον tiktoker Tzane ο οποίος είναι στην έβδομη θέση.

Η δεκάδα ολοκληρώνεται με την αμερικανίδα ηθοποιό Σάνεν Ντόχερτι που έχασε τη μάχη με τον καρκίνο τον Ιούλιο του 2024, τον μεγάλο μαέστρο Μίμη Πλέσσα που έφυγε πλήρης ημερών τον Οκτώβριο και τον Γιάννη Φέρτη, τον ζεν πρεμιέ του ελληνικού θεάτρου που πέθανε τον Απρίλιο.