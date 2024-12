Η οικογένεια Άσαντ φαίνεται πως είχε μυστικό δίκτυο τούνελ διαφυγής στη Συρία, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται αντάρτες του Free Syrian Army (FSA).

Βίντεο που φέρεται να δείχνει την έπαυλη του αδερφού του Μπασάρ αλ Άσαντ, Μαχέρ, «αποκαλύπτει» ένα υπόγειο δίκτυο τούνελ τόσο μεγάλο που χωρούσε μέχρι και φορτηγά σύμφωνα πάντα με τους ίδιους ισχυρισμούς.

Το βίντεο με τίτλο «Μαζικό συγκρότημα τούνελ κάτω από το μέγαρο του Μάχερ Άσαντ, αρκετά ευρύ για να περάσουν φορτηγά που μεταφέρουν Captagon και χρυσό» δημοσιεύει και η Daily Mail.

There are tunnels under Assad’s house, ready with ventilation, sitting rooms, bedrooms, locks and metal doors… pic.twitter.com/M5KYQU6jge

— purple pickle (@ummukhayr) December 8, 2024