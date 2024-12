Ένα αεροπλάνο της Syrian Air απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Δαμασκού περίπου την ώρα που η πρωτεύουσα της Συρίας καταλαμβανόταν από τους αντάρτες, σύμφωνα με στοιχεία από τον ιστότοπο Flightradar.

Το αεροπλάνο πέταξε αρχικά προς τα παράλια της Συρίας, προπύργιο των Αλαουιτών του Άσαντ, αλλά στη συνέχεια έκανε μια απότομη στροφή 180 μοιρών και πέταξε για λίγα λεπτά προς την αντίθετη κατεύθυνση πριν εξαφανισθεί από τον χάρτη.

Δείτε σχετική ανάρτηση στο Χ:

Very irregular flight path on this Syrian jet that left Damascus airport around the time it fell to rebels pic.twitter.com/bFVzTsJiJ4

— Timour Azhari (@timourazhari) December 8, 2024