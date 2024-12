Απίστευτο και όμως αληθινό. Ένας άντρας βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή φυλάκισης πολλών ετών στο Ντουμπάι επειδή έστειλε σε έναν γνωστό του ένα emoji νίντζα.

Ο Stuart Quiney από την Ιρλανδία ταξίδεψε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα τον περασμένο Σεπτέμβριο και επί του παρόντος διαμένει εκεί με έναν φίλο του, ενώ του έχει απαγορευτεί να ταξιδέψει.

Τα μηνύματα, για τα οποία κατηγορείται, στάλθηκαν ενώ ο 39χρονος είχε φύγει προσωρινά από το Ντουμπάι.

Τον Ιανουάριο του 2022, ο Stuart είχε συνοδεύσει έναν φίλο του στα Εμιράτα για να τον βοηθήσει να μετακομίσει εκεί. Στο Ντουμπάι γνώρισε έναν Βέλγο, ο οποίος βοήθησε τον φίλο του να βρει διαμέρισμα.

Ο Stuart έμεινε με τον φίλο του για δύο μήνες εκεί, πριν επιστρέψει στην Ιρλανδία για περίπου μια εβδομάδα. Σκόπευε να ξαναγυρίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οπότε φεύγοντας άφησε κάποια από τα πράγματά του στο διαμέρισμά, τα οποία όμως κλάπηκαν από τον Βέλγο.

«Ενώ ο Stuart και ο φίλος του έλειπαν, ο Βέλγος μπήκε μόνος του στο διαμέρισμα και αφαίρεσε όλα τα προσωπικά τους αντικείμενα χωρίς άδεια. Ο Stuart ήταν δικαιολογημένα αναστατωμένος και ήλπιζε ότι θα μπορούσε να ανακτήσει τα πράγματά του, καθώς ήταν προσωπικά, συμπεριλαμβανομένων μικρών, αλλά συναισθηματικών δώρων από την γιαγιά του. Έστειλε πολλαπλές νομικές επιστολές, αλλά αγνοήθηκαν εντελώς», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας Detained in Dubai, σύμφωνα με το Daily Mail.

Ο Stuart ισχυρίστηκε για την κλοπή: «Δεν με πειράζουν τα ρούχα που κλάπηκαν, αλλά τα πράγματα που ήταν της γιαγιάς μου και ένα δώρο από έναν φίλο που είναι πολύ σημαντικό για μένα».

Και πρόσθεσε: «Ήρθα τον Ιούνιο του περασμένου έτους και του έστειλα μερικά μηνύματα, λέγοντάς του ότι ήθελα πίσω τα πράγματά μου αλλιώς θα πήγαινα στην αστυνομία, αλλά δεν πήρα καμία απάντηση».

