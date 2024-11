Ο γνωστός Αμερικανός δικηγόρος, Άλαν Ντέρσοβιτζ λέει ότι χτίζει «νομική Dream Team» για να υπερασπιστεί τους Μπενιαμίν Νετανιάχου και Γιοάβ Γκάλαντ στο δικαστήριο και στην παγκόσμια σκηνή μετά την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τους δύο ηγέτες του Ισραήλ από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο.

Ο Ντέρσοβιτζ γράφει στη Wall Street Journal ότι «αυτή η υπόθεση θα εκδικαστεί σε δικαστήριο στη Χάγη. Θα εκδικαστεί επίσης στο δικαστήριο της κοινής γνώμης, τόσο στις ΗΠΑ όσο και σε ολόκληρο τον κόσμο».

Δείτε σχετική ανάρτηση της Jerusalem Post:

