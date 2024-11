Σεξιστική επίθεση έκανε ο Έλον Μασκ στην Άνγκελα Μέρκελ, κάνοντας λογοπαίγνιο με το όνομά της σε ανάρτηση κατά της πρώην καγκελαρίου στη Γερμανία.

Ο δισεκατομμυριούχος, που θα αναλάβει το νεοσύστατο υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας στις ΗΠΑ μόλις ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλθει στον Λευκό Οίκο, στράφηκε κατά της Μέρκελ μετά από δήλωση που έκανε για τον ίδιο.

Η πρώην καγκελάριος, μιλώντας στο Der Spiegel, τόνισε ότι η χρηματοοικονομική ισχύς του Μασκ καθιστά «εξαιρετικά προβληματική» την ταυτόχρονη τοποθέτησή του σε υπουργείο.

«Εάν ένα πρόσωπο σαν αυτόν είναι ο ιδιοκτήτης του 60% όλων των δορυφόρων που βρίσκονται σε τροχιά στο διάστημα, τότε αυτό πρέπει να μας ανησυχεί τρομερά, μαζί με όλα τα πολιτικά ζητήματα», υπογράμμισε η Μέρκελ. «Η πολιτική πρέπει να καθορίζει την κοινωνική ισορροπία μεταξύ των ισχυρών και των απλών πολιτών», τόνισε.

Ο Έλον Μασκ χρησιμοποίησε το Χ, το οποίο πλέον κατέχει, για να απαντήσει με απαξιωτικό τρόπο στην Άνγκελα Μέρκελ, με ένα σεξιστικό λογοπαίγνιο.

«Ποιο είναι αυτό το άτομο η Άνγκελα Μέρκιν;», αναρωτήθηκε.

Merkin στα αγγλικά είναι η ηβική περούκα.

Η ανάρτηση στο Χ:

Who is this Angela Merkin person? https://t.co/PTjmnG2Vgi

— Elon Musk (@elonmusk) November 24, 2024