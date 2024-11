Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να δείχνουν ότι σημειώθηκε έκρηξη πριν από τη συντριβή φορτηγού αεροπλάνου της DHL νωρίτερα σήμερα κοντά στο Βίλνιους στη Λιθουανία, δήλωσε στο Ρόιτερς εκπρόσωπος του κυβερνητικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων.

Ένα φορτηγό αεροπλάνο της DHL συνετρίβη σε μια κατοικία καθώς πλησίαζε για να προσγειωθεί νωρίς σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο του Βίλνιους στη Λιθουανία, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματισθούν τρεις άλλοι μέσα στο αεροπλάνο, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Την πτήση διαχειριζόταν η αεροπορική εταιρεία SWIFT για λογαριασμό της DHL. Είχε αναχωρήσει από τη Λειψία της Γερμανίας και το αεροπλάνο συνετρίβη γύρω στις 05:30 (ώρα Ελλάδας), δήλωσε εκπρόσωπος του λιθουανικού Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων. Όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονταν στην κατοικία επέζησαν, πρόσθεσε.

Πλάνα στα social media δείχνουν τη συντριβή του αεροσκάφους.

