«Είκοσι εννέα χρόνια γάμου, τριάντα ένα χρόνια μαζί! Έρωτας με την πρώτη μάτια, αγάπη, στήριξη, εμπιστοσύνη, οι καλύτεροι εραστές, φίλοι, συνεργάτες, γονείς. Μαζί στα πρώτα εύκολα, στα μετέπειτα δύσκολα έως πολύ δύσκολα της κοινής ζωής μας! Μου αρκείς και σου αρκώ. Τι άλλο θα μπορούσα να ζητήσω; Υγεία και πολλά πολλά ανέφελα όσο γίνεται χρόνια. Happy anniversary love of my life» γράφει η Έλενα Μακρή για τον Αντώνη Λυμπέρη στο Instagram της, κάμποσες εβδομάδες πριν, κάτω από μία κοινή τους φωτογραφία.

Σήμερα, η είδηση του θανάτου του Αντώνη Λυμπέρη, έκανε τον γύρω των παραδοσιακών μέσων και φυσικά των σόσιαλ μίντια. Φίλοι και γνωστοί, άνθρωποι που τον έζησαν από κοντά ή δούλεψαν μαζί του, δημοσιογράφοι, φωτογράφοι, στιλίστες, λένε ένα farewell στον εκδότη της glossy εποχής.

«Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 71 ετών το βράδυ της Κυριακής 24 Νοεμβρίου ο εκδότης, Αντώνης Λιμπέρης, ο οποίος όπως έγινε γνωστό, αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας».

Η δυσάρεστη είδηση ακούγεται, αρχικά, από την πρωινή εκπομπή του MEGA, Buongiorno.

Λίγο μετά η Alter Ego Media έστειλε ανακοίνωση για τον εκδότη των περιοδικών, Grace, Vita, Ελληνική Κουζίνα και Διακοπές: «Η οικογένεια της Alter Ego Media αποχαιρετά το βασικό στέλεχος και αγαπημένο της συνεργάτη Αντώνη Λυμπέρη, εκδότη της More Media, που έφυγε σήμερα από τη ζωή. Εκφράζουμε τα βαθιά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του, την σύζυγό του Έλενα Μακρή και τα παιδιά του Ιόλη, Φιλίππα, Αλέξανδρο και Άρη. Θα είναι πάντα στη μνήμη μας».

Fade out της σκληρής πραγματικότητας

Πολλά χρόνια πριν, σε ένα οβάλ γραφείο της λεωφόρου Κηφισίας, στον τρίτο όροφο ενός κτιρίου του Μπάμπη Βωβού, η ομάδα του περιοδικού Status κάνει ένα από τα εβδομαδιαία της μίτινγκ. Ο Αντώνης Λυμπέρης στην κορυφή περιγράφει, με ζωηρές κινήσεις των χεριών και με μια φλόγα στα μάτια, την επίσκεψή του στο πάρτι της Vogue στη Νέα Υόρκη και τα headquarters της Condé Nast.

Ήταν όντως μια λαμπρή, bigger that life, εποχή όσων αφορά τα περιοδικά στην Ελλάδα. Η Vogue, η βίβλος της μόδας είχε μόλις εκδοθεί στην Ελλάδα από της Εκδόσεις Λυμπέρη και ένα φρέσκο how to διαμορφωνόταν μέσα από εικονολάτρες των κλικ, γραφιάδες που λογοτέχνιζαν, στιλίστες που λάτρευαν τις ακρώρειες της μόδας, γραφίστες που «τερμάτιζαν» τη λέξη ευφάνταστο στα κόνσεπτ και στα layout.

Οι παραγωγές έδιναν κι έπαιρναν. Όλα γεννιόντουσαν από το μηδέν. Η ιδέα της παρθενογένεσης ακονιζόταν με κάθε τρόπο. Ο κορεσμός ήταν άγνωστη λέξη.

«Τι παίρνει ο Αντώνης Λυμπέρης μαζί του; Την αγνωμοσύνη μιας χώρας που μπορεί να σε καταστρέψει ανεπιστρεπτί» γράφει ο Λάκης Γαβαλάς για τον θάνατό του και συνεχίζει:

«Τι αφήνει πίσω του ο Αντώνης Λυμπέρης; Μια υπέροχη, ενωμένη πάντα οικογένεια με σύζυγο την Έλενα, κέρβερο της οικογένειας και τρία ικανά παιδιά. Τον δημιουργικό οραματιστή και καλόγουστο μπον βιβέρ άντρα, που πάντα αναζητούσε την ποιότητα… Καλό ταξίδι σε άλλους ορίζοντες Αντώνη, εγώ προσωπικά χάρηκα για τις υπέροχες στιγμές που ζήσαμε μαζί. Αυτά τα Χριστούγεννα δεν θα είναι τα ίδια όπως τότε όλοι οι φίλοι καλεσμένοι στο σπίτι σας. Καλή ανάπαυση. Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Μια συνέντευξη του Αντώνη Λυμπέρη για το Vogue Athens Open

Ο Αντώνης Λυμπέρης ήταν φανατικός σέρφερ και λάτρης του τένις

Ο Αντώνης Λυμπέρης ξεκίνησε το ταξίδι του στον χώρο των εκδόσεων μέσα από το δωμάτιο του πατρικού του σπιτιού, κυριολεκτικά, και με αρχικό κεφάλαιο μόλις 20.000 δρχ., με μοναδικό όχημα το πάθος του για τη θάλασσα και τον αθλητισμό.

Φανατικός σέρφερ και λάτρης των σπορ και στη συνέχεια του τένις σπούδασε φωτογραφία στην Κολονία και σκηνοθεσία στο Μόναχο.

Παράλληλα με τις σπουδές του, έπιασε την πρώτη του δουλειά σε ένα φωτογραφικό στούντιο έχοντας προδιαγράψει κατά κάποιον τρόπο το επαγγελματικό του μέλλον.

Με την επιστροφή του στην Ελλάδα υπηρετεί στο Ναυτικό και γυρίζει τον κόσμο συμμετέχοντας σε αγώνες σέρφινγκ, με τη φωτογραφική μηχανή μονίμως ανά χείρας.

Ο θρύλος λέει ότι σε έναν αγώνα σέρφινγκ, στις Μπαχάμες, γνωρίζει έναν Γερμανό εκδότη που του ρίχνει την ιδέα: «Αφού έχεις τόσο μεγάλο φωτογραφικό υλικό και τη γνώση του σπορ, γιατί δεν βγάζεις ένα περιοδικό για το σέρφινγκ;». Τελικά το περιοδικό θα βγει το 1981 και θα λέγεται «Surf & Ski».

Ο Αντώνης Λυμπέρης σε μια συνεχή ανοδική πορεία

Ένα χρόνο αργότερα, το 1982, εκδίδει το δεύτερο του περιοδικό «Ο Κόσμος του Τένις» και το 1983 πραγματοποιεί την πρώτη μεγάλη εκδοτική του επιτυχία με το περιοδικό «Ο Κόσμος του Video», το οποίο αποτέλεσε το κύριο μέσο ενημέρωσης και επικοινωνίας του κοινού αλλά και των εταιριών διανομής του χώρου.

Επενδύοντας στην αγάπη του για την θάλασσα, το 1984 ο Αντώνης Λυμπέρης εκδίδει το περιοδικό «Yachting» ενώ ταυτόχρονα συστήνεται η εταιρία ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΛΥΜΠΕΡΗ Ε.Π.Ε., η οποία μετασχηματίζεται σε Α.Ε. δύο χρόνια μετά.

Το 1988, σε ηλικία 34 ετών, με τη βοήθεια του Παύλου Εμμανουήλ, αντιπροσώπου της Harley Davidson και στενού του φίλου, θα εκδώσει το «Status», το πρώτο μηνιαίο ανδρικό περιοδικό lifestyle και το 1990 μπαίνει στον χώρο των τηλεπεριοδικών με το «7 Μέρες TV» που ηγείται της κατηγορίας.

«Το Status είναι η ψυχή μου» συνήθιζε να λέει ο Αντώνης Λυμπέρης. Από τα εξώφυλλά του θα παρελάσουν επιχειρηματίες, αθλητές, παρουσιαστές, τραγουδιστές, όλοι πρώτης γραμμής, όλοι ντυμένοι στην τρίχα, ακολουθώντας τις αυστηρές προδια­γραφές του concept που πρέσβευε το περιοδικό. Τότε θα αρχίσει να ταξιδεύει, να γίνεται μέλος σε διεθνείς συνδέσμους εκδοτών, να συμμετέχει σε συνέδρια.

Θα ακολουθήσουν τα περιοδικά «Εγώ», «Life&Style», «Vogue», «Hello!», «Glamour», «Lucky», «Men’s Health», «Prevention», ραδιοφωνικοί σταθμοί (Best, Εν Λευκώ, Village), εξειδικευμένα περιοδικά για ταξίδια, διακόσμηση, γεύση, αλλά και θυγατρικές στο εξωτερικό.

Η εταιρία απογειώθηκε με το λανσάρισμα της «Vogue Hellas» με διευθύντρια τη σύζυγό του Έλενα Μακρή, επίσης εκδότρια σε κάποια από τα περιοδικά της Liberis Publications.

Η συνέχεια είναι λίγο-πολύ γνωστή σε όλους, η οικονομική κρίση, η άνοδος του ντίτζιταλ κόσμου στα μίντια και η αλλαγή των συνηθειών των αναγνωστών έφεραν την απομάκρυνση από τα περιοδικά και τον περιορισμό των εντύπων.

Η έννοια του lifestyle άλλαξε μορφή, έγινε πιο μαχητική και διεκδικητική προκαλώντας τα μέσα να ακολουθήσουν σε νέα εδάφη.

Η αρχή, η μέση και το τέλος

Κάποιες βδομάδες ακόμα πιο μακριά από την πρώτη της ανάρτηση για την επέτειο της σχέσης τους, η Έλενα Μακρή ανέβασε μια ακόμα ανάρτηση στο Instagram της, κάτω από τη φωτογραφία του συντρόφου της, ο οποίος ποζάρει σε ένα δίκυκλο, γελαστός, στο νησί της Μυκόνου:

«Happy Birthday my love! Τριάντα χρόνια περνάμε αυτή την μέρα των γενεθλίων σου μαζί! Στις ξέγνοιαστες στιγμές της νιότης μας αλλά και στα σκαμπανεβάσματα που ήρθαν! Βγήκαμε από τούνελ πιασμένοι χέρι-χέρι κρατώντας μαζί μια πολυπληθή οικογένεια

»Η αγάπη μας έγινε και πίστη ο ένας στον άλλο και λατρεία συζυγική κι ακόμα πιο πολύτιμη από τον πρώτο μας τρελό ανεμοστρόβιλο του έρωτα δοκιμάστηκε τόσες φορές στα δύσκολα.

»Εύχομαι να έχεις υγεία και μαζί με την αισιόδοξη τρέλα του Τοξότη που σε κυριεύει και ορμάς με τόλμη και αυτοπεποίθηση σε οτιδήποτε υπό οποιαδήποτε συνθήκη να είσαι πάντα ο Μεγάλος Νικητής μου και παράδειγμα για τα παιδιά μας! Σ´αγαπώ για πάντα».

Αυτό το μοίρασμα μέσα από τις λέξεις συνοψίζει τη βαθιά αγάπη που ένωσε αυτούς τους δύο ανθρώπους στο δικό τους «για πάντα».