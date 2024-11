Το υπουργείο Εσωτερικών στην Τουρκία καθαίρεσε τους δημάρχους δύο ακόμα πόλεων με την αιτιολογία ότι εκκρεμούν εις βάρος τους δίκες, κατηγορούμενοι ότι συνδέονται με την κουρδική οργάνωση ΡΚΚ και υποθέσεις τρομοκρατίας.

Tο υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αντικατέστησε τους κουρδικής καταγωγής δημάρχους της πόλης Τούντζελι στην ανατολικής Τουρκίας, Τζεβντέτ Κονάκ, και της γειτονικής επαρχίας Οβάτζικ, Μουσταφά Σαρίγκιουλ, από διορισμένους τοποτηρητές. Το υπουργείο ανέφερε επίσης ότι «οι δύο δήμαρχοι είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή στην τρομοκρατική οργάνωση PKK από τοπικό δικαστήριο και τους επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης έξι ετών και τριών μηνών». Επίσης, ο Κονάκ ερευνάται για προπαγάνδα υπέρ του PKK.

Οι δύο δήμαρχοι είχαν εκλεγεί στις πρόσφατες τοπικές εκλογές, στις 31 Μαρτίου 2024, ο μεν Κονάκ με το φιλοκουρδικό Κόμμα Ισότητας των Λαών (DEM), ενώ ο Σαρίγκιουλ με το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

