Η ψηλότερη γυναίκα του κόσμου και η κοντύτερη γυναίκα του κόσμου συναντήθηκαν για απογευματινό τσάι στο Λονδίνο για να γιορτάσουν την Ημέρα των Ρεκόρ Γκίνες.

Η Rumeysa Gelgi, η οποία έχει ύψος 215,16 εκατοστά και η Jyoti Amge, η οποία μετράει μόλις 62,8 εκατοστά, συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο Savoy, σύμφωνα με ανακοίνωση του Guinness World Records (GWR) την Τετάρτη.

Μπορεί η διαφορά ύψους μεταξύ των δύο γυναικών να είναι τεράστια 152,36 εκατοστά, αλλά το ζευγάρι φέρεται να τα πήγε περίφημα.

«Έχουμε κοινά σημεία. Και οι δύο αγαπάμε το μακιγιάζ, την αυτοφροντίδα, τα κοσμήματα και το να φτιάχνουμε τα νύχια μας», ανέφερε η Gelgi στη δήλωσή της.

«Ήταν δύσκολο για εμάς να έχουμε οπτική επαφή μερικές φορές λόγω της διαφοράς ύψους μας, αλλά ήταν υπέροχα», πρόσθεσε.

The first time that Rumeysa Gelgi, the world’s tallest woman, met Jyoti Amge, the world’s shortest woman 🥰️#GWRDay pic.twitter.com/uSLqIHZlKG

— Guinness World Records (@GWR) November 21, 2024