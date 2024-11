Από το 1968 είχε να χιονίσει στο Παρίσι τον Νοέμβριο μήνα με τις χιονοπτώσεις να επηρεάζουν τη βόρεια και κεντρική Γαλλία.

«Στα λευκά» ντύθηκε η Νοτρ Νταμ, ο Πύργος του Άιφελ έκλεισε προσωρινά, ενώ το ανάκτορο των Βερσαλλιών καλύφθηκε από ένα λευκό πέπλο.

Παρέλυσε η βόρεια και κεντρική Γαλλία, ενώ δημιουργήθηκαν ουρές ακόμη και 400 χιλιόμετρων στους αυτοκινητόδρομους που παρέμεναν εγκλωβισμένα λόγω του χιόνια.

Ο Φαμπρίς Φλερί ήταν ένας από τους οδηγούς που αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητό τους στους μείον δυο βαθμούς Κελσίου, μέχρι να τον απεγκλωβίσουν υστέρα από οκτώ ολόκληρες ώρες.

«Ήρθαν για να μας απεγκλωβίσουν ύστερα από οκτώ ώρες μέσα στο αυτοκίνητο. Μας βοήθησαν όλους. Σας έστειλα φωτογραφίες στις 4 και 5 ώρες. Ήμασταν εγκλωβισμένοι,

χωρίς πολλές πληροφορίες, υπήρχε ελπίδα. Πέφτει κι άλλο χιόνι, έχει 3 με 4 εκατοστά φρέσκου χιονιού, η χιονόπτωση συνεχίζεται στους μείον 2 βαθμούς», δήλωσε ο εγκλωβισμένος, Φαμπρίς Φλερί.

Σύμφωνα με την αρμόδια υπουργό για το «έμφραγμα» στους δρόμους φταίνε οι οδηγοί των φορτηγών που αγνόησαν την απαγόρευση της Περιφέρειας με αποτέλεσμα πάνω από 4000 βαρέα οχήματα να ακινητοποιηθούν σε κεντρικούς οδικούς άξονες της χώρας λόγω του χιονιά.

Διακόσιες χιλιάδες σπίτια παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

