Ο Τοντ Γκρέιβς, δισεκατομμυριούχος διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Raising Cane’s Chicken Fingers, εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αυξανόμενη τάση του job-hopping στο σημερινό εργατικό δυναμικό.

To job-hopping είναι το φαινόμενο του να «πηδάει» κανείς από δουλειά σε δουλειά ή αλλιώς το μοτίβο της συχνής αλλαγής θέσεων εργασίας, συνήθως κάθε λίγα χρόνια.

Μιλώντας στο CNBC ο Γκρέιβς επισήμανε τις συχνές αλλαγές θέσεων εργασίας -κάθε δύο έως τρία χρόνια- ως σημαντική αρνητική ένδειξη κατά τη διαδικασία πρόσληψης, αμφισβητώντας την αφοσίωση και τα κίνητρα αυτών των υποψηφίων.

«Όταν βλέπω κάποιον να εναλλάσσει συχνά θέσεις εργασίας, αναρωτιέμαι αν το κάνει μόνο για τον εαυτό του», δήλωσε ο Γκρέιβς, τονίζοντας ότι μια τέτοια συμπεριφορά υποδηλώνει συχνά την προτίμηση στους τίτλους και τον έλεγχο έναντι της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας.

Με περισσότερες από 800 τοποθεσίες παγκοσμίως, η Raising Cane’s δίνει προτεραιότητα στην αφοσίωση και τη συλλογική προσπάθεια.

Ο Γκρέιβς εστιάζει στην αξιολόγηση του γνήσιου ενθουσιασμού ενός υποψηφίου για το εμπορικό όνομα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, αναζητώντας εκείνους που επενδύουν στην επιτυχία της ομάδας και όχι στο προσωπικό όφελος.

