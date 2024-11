Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη μια ακρόαση για το θέμα των UFO.

Οι νομοθέτες ελπίζουν ότι η εκδήλωση θα οδηγήσει σε νέες πληροφορίες για ένα θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών συνωμοσιολόγων, αλλά έχει επίσης προσελκύσει σοβαρή προσοχή από κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Η ακρόαση της επιτροπής εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων θα έχει τίτλο «Αγνώστου ταυτότητας ανώμαλα φαινόμενα (Unidentified Anomalous Phenomena): Αποκαλύπτοντας την αλήθεια».

Ο τίτλος αναφέρεται στα UAPs, το νέο προτιμώμενο ακρωνύμιο για τα UFOs, το οποίο έχει γίνει ένας ολοένα και πιο δημοφιλής όρος μεταξύ των πιστών – και των αξιωματούχων των ΗΠΑ – για να περιγράψει μυστηριώδη εναέρια αντικείμενα.

Η ακρόαση θα είναι η δεύτερη ακρόαση που διοργανώνει το αμερικανικό Κογκρέσο προκειμένου να « αποκαλύψει περαιτέρω τα μυστικά ερευνητικά προγράμματα που διεξάγει η κυβέρνηση των ΗΠΑ και τα μη δημοσιοποιημένα ευρήματα που έχουν αποφέρει», σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Επικεφαλής της ακρόασης θα είναι οι Ρεπουμπλικανοί αντιπρόσωποι Νάνσι Μέις και Γκλεν Γκρόθμαν. Οι εκπρόσωποι υποστηρίζουν στην ανακοίνωση της Βουλής ότι οι Αμερικανοί είναι απογοητευμένοι από την έλλειψη διαφάνειας της αμερικανικής κυβέρνησης στο θέμα.

Οι ΗΠΑ διεξήγαγαν μυστικό πρόγραμμα UFO «πολλών δεκαετιών», λέει πρώην αξιωματούχος των μυστικών υπηρεσιών

«Οι Αμερικανοί αξίζουν να κατανοήσουν τι έχει μάθει η κυβέρνηση σχετικά με τις εμφανίσεις UAP και τη φύση των πιθανών απειλών που αυτά τα φαινόμενα αποτελούν. Μπορούμε να διασφαλίσουμε αυτή την κατανόηση μόνο με την παροχή συνεπούς, συστημικής διαφάνειας.

Ανυπομονούμε να ακούσουμε από ειδικούς εμπειρογνώμονες τους τρόπους για να ρίξουμε περισσότερο φως και να φέρουμε μεγαλύτερη υπευθυνότητα σε αυτό το ζήτημα», ανέφεραν οι Μέις και Γκρόθμαν στη δήλωσή τους.

