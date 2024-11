Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένας διοικητής της Χεζμπολάχ στη Συρία, σκοτώθηκαν σήμερα από πλήγμα του Ισραήλ νότια της Δαμασκού, σε διαμέρισμα που ανήκε σε μέλη του λιβανικού κινήματος, σύμφωνα με νέο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων.

«Ισραηλινό πλήγμα στη Σαγέντα Ζαϊνάμπ στοίχισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων μια γυναίκα και τρία παιδιά, όλα Σύροι, καθώς και σε ένα διοικητή της Χεζμπολάχ», ανακοίνωσε το Παρατηρητήριο. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για επτά νεκρούς.

▶️ At least 5 killed in the Israeli bombing of a residential building in the Sayyida Zainab area of Damascus. @PressTV – #Syria pic.twitter.com/uvI3y5FsLr

