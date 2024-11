Έχουμε ακούσει πάρα πολλούς τρόπους που έχουν χρησιμοποιήσει οι άνθρωποι για να καταφέρουν να κόψουν το τσιγάρο. Από τσίχλες νικοτίνης, έως κομπολόγια, προκειμένου να απασχολούν τα χέρια τους και το μυαλό τους και να μην σκέφτονται το κάπνισμα.

Ωστόσο, όσο περίεργοι κι αν είναι οι παραπάνω τρόποι, αυτό που έκανε ένας άνδρας από την Τουρκία… δεν έχει προηγούμενο!

Ο λόγος για τον Ibrahim Yucel, ο οποίος κατάφερε να γίνει… το απόλυτο viral όταν σκαρφίστηκε τον πιο ακραίο τρόπο, προκειμένου να καταφέρει να απεμπλακεί από τον εθισμό του στο κάπνισμα.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο Ibrahim για δύο δεκαετίες κάπνιζε σαν… φουγάρο. Είχε προσπαθήσει να σταματήσει το τσιγάρο με όλους τους πιθανούς και γνωστούς τρόπους, όμως κάτι τέτοιο ήταν αδύνατο. Ήταν κάτι πάνω από τις δυνάμεις του, ισχυρίζεται.

Έτσι, το 2013 αποφάσισε κάτι το ακραίο.

Κλείδωσε το κεφάλι του μέσα σε ένα στρογγυλό κλουβί και έδωσε το κλειδί στη γυναίκα του. Ναι, πραγματικά αυτό έκανε…

Όπως ισχυρίζεται εκείνος, το πιο γερό ταρακούνημα για εκείνον ήταν όταν ο πατέρας του πέθανε από καρκίνο του πνεύμονα, όντας και εκείνος μανιακός καπνιστής.

Έτσι, αποφάσισε να αγοράσει χάλκινο σύρμα και να φτιάξει μόνος του το κλουβί, στο οποίο τοποθέτησε και την κλειδαριά. Έδωσε στην σύζυγό του το ένα και μοναδικό κλειδί και εκείνη το ξεκλείδωνε μόνο για τα γεύματα.

Ούτε καν όταν ήθελε να πιει νερό, αφού για κάτι τέτοιο, ο Ibrahim είχε προνοήσει, αφήνοντας ένα μικρό κενό κοντά στο στόμα του για να μπορεί χωράει καλαμάκι. Όχι όμως τσιγάρο.

This gentleman, Ibrahim Yucel, a Turkish man who was 42 years old at the time of the events, decided in 2013 to have his head locked in a cage with the intention of quitting smoking; his wife was the only one who had the keys and she only opened it during meals. pic.twitter.com/1LupljbfYp

— non aesthetic things (@PicturesFoIder) November 7, 2024