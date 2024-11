Σε συναγερμό παραμένουν οι αρχές της Ινδονησίας καθώς συνεχίζεται η ηφαιστειακή δραστηριότητα στη Νήσο Φλόρες.

Τα ξημερώματα του Σαββάτου (9/11) το ηφαίστειο Λεβοτομπί Λακί-Λακί στα ανατολικά της χώρας εξερράγη τουλάχιστον τρεις φορές, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 9 χιλιομέτρων.

Την περασμένη Κυριακή (3/11), εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και χιλιάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές εξαιτίας αλλεπάλληλων εκρήξεων του ηφαιστείου στην επαρχία της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα. Έκτοτε, οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν περίπου 16.000 κατοίκους από κοινότητες που βρίσκονται γύρω από το Λεβοτομπί εξαιτίας της έντονης ηφαιστειακής δραστηριότητας.

«Οι εκρήξεις που συνοδεύονται από έκλυση λάβας και αερίων στα δυτικά και νοτιοδυτικά του ηφαιστείου Λεβοτομπί Λακί-Λακί συνεχίζονται», δήλωσε ο Μουχαμάντ Ουαφίντ, επικεφαλής του Κέντρου Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας.

Οι ινδονησιακές αρχές σχεδιάζουν να επεκτείνουν τη ζώνη ασφαλείας γύρω από το ηφαίστειο στα εννέα χιλιόμετρα, από τα οκτώ χιλιόμετρα που είναι μέχρι σήμερα.

Η επιχείρηση εκκένωσης συνεχίζεται στην περιοχή, ενώ μέχρι το βράδυ της Παρασκευής (8/11) υπολογιζόταν ότι περίπου 10.700 άνθρωποι είχαν απομακρυνθεί από τις εστίες τους. Το έργο των αρχών δυσχεραίνει το παχύ στρώμα ηφαιστειακής τέφρας σε κάποιους δρόμους, σημείωσε αξιωματούχος.

Σκοπός είναι οι κάτοικοι να φύγουν και να μην επιστρέψουν παρά «όταν θα είναι ασφαλές γι’ αυτούς», εξήγησε.

Όσοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, μεταφέρθηκαν σε τρία σχολικά κτίρια και προσωρινά κέντρα υποδοχής, σε κοινότητες τουλάχιστον 20 χιλιόμετρα από τον κρατήρα.

Σημειώνεται ότι οι τοπικές αρχές στην Ινδονησία έχουν κηρύξει κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για 58 ημέρες, ενώ τέσσερα μικρά αεροδρόμια στη Νήσο Φλόρες έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας εξαιτίας της ηφαιστειακής έκρηξης.

Στο αχανές ινδονησιακό αρχιπέλαγος καταγράφεται συχνή και έντονη ηφαιστειακή και σεισμική δραστηριότητα, εξαιτίας της γεωγραφικής θέσης του, καθώς βρίσκεται πάνω από τον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» στον Ειρηνικό Ωκεανό, ζώνη όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες.

Massive erupt at the Lewotobi volcano in Flores island, Indonesia 🇮🇩 (07.11.2024) pic.twitter.com/4EBmGZ1mwj

