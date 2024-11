Ένα 16χρονο κορίτσι στο Ιράν αυτοκτόνησε μετά από αντιπαράθεση με τη διεύθυνση του σχολείου της για το γεγονός ότι δεν φορούσε χιτζάμπ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο πατέρας της Arezoo Khavari —μιλώντας στο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Rokna News— σε ένα άλλο περιστατικό, η διεύθυνση είχε απειλήσει τη 16χρονη με αποβολή επειδή είχε εμφανιστεί με τζιν παντελόνι αντί της απαιτούμενης στολής, σε σχολική εκδρομή.

Ο ίδιος είπε πως αρχικά τον ενημέρωσαν ότι η Arezoo είχε φύγει από το σχολείο χωρίς άδεια. Έπειτα έμαθε πως η 16χρονη πήδηξε από τη στέγη εξαώροφης πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με το Iran International ο πατέρας της Arezoo θεωρεί το σχολείο υπεύθυνο για τον θάνατο της κόρης του. Μάλιστα, είπε πως η οικογένεια έχει υποβάλει επίσημη καταγγελία σε βάρος του διευθυντή.

Επιπλέον αποκάλυψε πως πέρυσι προσπάθησαν να αποτρέψουν την εγγραφή της στο σχολείο με τη δικαιολογία ότι έχει πολλούς φίλους ή ότι αφήνει μέρος των μαλλιών της σε κοινή θέα.

Τις τελευταίες ώρες η παρακάτω φωτογραφία κάνει τον γύρο του Διαδικτύου. Φέρεται πως είναι η 16χρονη Arezoo λίγο πριν βάλει τέλος στη ζωή της.

Forced Hijab Claims Another Life: 16-Year-Old Arezoo Khavari Takes Her Life After School Harassment Over Dress Code Violations💔 A 16-year-old schoolgirl named #ArezooKhavari tragically took her own life by jumping from a building after being sent back from a school trip for… pic.twitter.com/VjCIBUaKb8 — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) November 5, 2024

*A Tragic Reflection of a Society Under Pressure #IRAN * According to various reports, 16-year-old #ArezooKhavari in #Iran tragically ended her life by jumping off a building after harassment over dress code enforcement at school. #Arezookhavari was sent home for not complying… pic.twitter.com/I8AcR7L75D — cyberundergroundfeed (@cyberfeeddigest) November 5, 2024

#ArezooKhavari Cette adolescente avait 16 ans et avait la vie devant elle Le harcèlement que les autorités islamiques de son lycée ont exercé sur elle a eu raison de sa joie de vivre et l’a condiute à se suicider en se jetant du toit d’un immeuble #FemmesVIELiberté pic.twitter.com/c1ING1Rs3T — Michel Moreau (@moreaumichel40) November 5, 2024

Ο θάνατός της ακολουθεί το περιστατικό με μια φοιτήτρια στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο Αζάντ της Τεχεράνης, η οποία αφαίρεσε δημοσίως τη χιτζάμπ της.

Finally, we have clear images of #AhooDaryaei, the brave #Iranian student who protested compulsory Hijab law of #Iran‘s Islamic Regime in Oloom Tahghighat university of #Tehran. Unfortunately, she is currently imprisoned by the #IRGC in a psychiatric hospital and has lost the… pic.twitter.com/KKgzNFZNC1 — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) November 6, 2024

Οι προσπάθειες για την επιβολή αυστηρών ενδυματολογικών κανόνων για τις γυναίκες έχουν ενταθεί από την εξέγερση του Σεπτεμβρίου 2022. Το κίνημα αυτό, με το όνομα «Γυναίκα, Ζωή, Ελευθερία», πυροδοτήθηκε από τον θάνατο της 22χρονης Μαχσά Αμινί, ενώ βρισκόταν υπό κράτηση της αστυνομίας για υποτιθέμενες παραβάσεις της χιτζάμπ.

Παρά την εκτεταμένη δημόσια αντίσταση, η κυβέρνηση έχει κλιμακώσει τα μέτρα για την τήρηση των υποχρεωτικών κανόνων της χιτζάμπ, οδηγώντας στο κλείσιμο επιχειρήσεων και την κατάσχεση οχημάτων που συνδέονται με παραβάσεις της χιτζάμπ.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επέκρινε αυτή την πρωτοβουλία, αποκαλώντας την «Σχέδιο Σκοταδιού» και δεσμεύτηκε να τερματίσει τις περιπολίες της αστυνομίας ηθικής και τη βία κατά των γυναικών.

Παρόλα αυτά, τον Οκτώβριο, το Συμβούλιο των Φρουρών ενέκρινε έναν αμφιλεγόμενο νέο νόμο για τη Χιτζάμπ και τη Σεμνότητα, ο οποίος παραμένει υπό εξέταση από το κοινοβούλιο.