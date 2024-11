Μεγάλος είναι ο φόβος των επεισοδίων στις εκλογές που βρίσκονται σε εξέλιξη στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα ιδιαίτερα αυστηρά να είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία των εκλογικών υπαλλήλων.

Τα πιο εμφανή μέτρα εντοπίζονται στις αμφίρροπες πολιτείες οι οποίες θα κρίνουν τον νικητή των προεδρικών εκλογών, όπως η Νεβάδα όπου μετά τις εκλογές του 2020 ξέσπασαν διαμαρτυρίες από υποστηρικτές του Τραμπ.

Σε λίγες ώρες αναμένεται να ανοίξουν οι πρώτες κάλπες και η ανησυχία για ταραχές οδήγησε τις αρχές στην απόφαση να δοθεί panic button σε εκλογικούς υπαλλήλους και να τοποθετηθούν αλεξίσφαιρα τζάμια.

Παράλληλα, η αστυνομία είναι επί ποδός στα εκλογικά κέντρα, προκειμένου να προστατεύσουν τους καταμετρητές ψήφων, καθώς αρκετοί υπάλληλοι δέχονται απειλές για τη ζωή τους.

Πολλοί καθηγητές έχουν πάρει ειδοποίηση από το πανεπιστήμιο να είναι έτοιμοι να διδάξουν διαδικτυακά εάν χρειαστεί, καθώς έντονος είναι ο φόβος για εκδήλωση επεισοδίων.

Φέτος μεταλλικοί φράκτες ασφαλείας έχουν αποκλείσει το σημείο όπου είχαν σημειωθεί οι διαμαρτυρίες – το κέντρο καταμέτρησης των ψήφων στο Λας Βέγκας. Ο κυβερνήτης της Νεβάδα Τζο Λομπάρντο δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ενεργοποίησε μια «περιορισμένη μονάδα» 60 μελών της εθνοφρουράς για να διασφαλίσει ότι θα μπορέσει να απαντήσει έγκαιρα σε οποιαδήποτε πρόκληση ασφαλείας.

Στην Αριζόνα, ένας αντίστοιχος μεταλλικός φράκτης έχει τοποθετηθεί στον χώρο όπου θα καταμετρηθούν οι ψήφοι στην κομητεία Μαρικόπα, στο κέντρο του Φοίνιξ, επίκεντρο το 2020 θεωριών συνωμοσίας περί εκλογικής νοθείας και απειλών κατά εκλεγμένων αξιωματούχων.

Ο σερίφης Ρας Σκίνερ δήλωσε ότι η υπηρεσία του έχει τεθεί «σε υψηλό συναγερμό» για απειλές και βία και έχει ζητήσει από όλο το προσωπικό να είναι διαθέσιμο.

«Θα έχουμε πολλούς πόρους εκεί έξω, πολύ προσωπικό, πολύ εξοπλισμό», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι αστυνομικοί θα χρησιμοποιούν drones για να ελέγχουν τη δραστηριότητα γύρω από τα εκλογικά κέντρα, ενώ ελεύθεροι σκοπευτές και άλλες ενισχύσεις θα είναι σε ετοιμότητα να αναπτυχθούν, αν διαφανεί το ενδεχόμενο να ξεσπάσει βία.

Ανησυχώντας για το ενδεχόμενο διαμαρτυριών ή και βίας, πολλά σχολεία και εκκλησίες στην Αριζόνα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί ως εκλογικά κέντρα στο παρελθόν, φέτος απέφυγαν να το πράξουν, δήλωσε εκλογικός αξιωματούχος της πολιτείας.

Στην αμφίρροπη πολιτεία του Μίσιγκαν το 2020 υποστηρικτές του Τραμπ είχαν συρρεύσει στο συνεδριακό κέντρο στην καρδιά του Ντιτρόιτ και είχαν αρχίσει να χτυπούν στα τζάμια του κτηρίου την ώρα που οι εκλογικοί αξιωματούχοι μετρούσαν τις επιστολικές ψήφους.

Τώρα έχουν τοποθετηθεί σταντ ποδηλάτων ως φράκτες και στις δύο πλευρές της λεωφόρου όπου βρίσκεται το συνεδριακό κέντρο. Οι επισκέπτες πρέπει να περάσουν από ανιχνευτή μετάλλων για να εισέλθουν σε αυτό, ενώ περίπου 15 αστυνομικοί κάνουν συνεχώς περιπολία μέσα στο κτήριο.

Σύμφωνα με τον Ντάνιελ Μπάξτερ, εκλογικό αξιωματούχο του Ντιτρόιτ, αστυνομικοί είναι παρόντες και στη στέγη του κτηρίου, αλλά και των γύρω οικημάτων.

Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Ουάσινγκτον, που προετοιμάζεται για πιθανές διαμαρτυρίες ή ταραχές μετά τις εκλογές. Οι επιχειρήσεις κοντά στον Λευκό Οίκο έχουν ήδη καλύψει τις εισόδους τους με σανίδες, αντικατοπτρίζοντας την ατμόσφαιρα ανησυχίας για ενδεχόμενες αντιδράσεις ενώ γύρω από κυβερνητικά κτήρια, έχουν στηθεί φράχτες και κιγκλιδώματα για προστασία.

Το Καπιτώλιο των ΗΠΑ, ο Λευκός Οίκος, το υπουργείο Οικονομικών και η κατοικία του αντιπροέδρου στην Ουάσιγκτον είναι μεταξύ των κυβερνητικών κτηρίων όπου έχει εγκατασταθεί προστατευτική περίφραξη.

