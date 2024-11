Οικονομικός σεισμός στην βρετανική μοναρχία. Η δημοσίευση μίας έκθεσης έφερε στο φως αδιανόητα ποσά για τις ετήσιες αποδοχές της βασιλικής οικογένειας, με τον βασιλιά Κάρολο και τον πρίγκιπα Ουίλιαμ να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Συγκεκριμένα, οι αποδοχές του μονάρχη και του διαδόχου του θρόνου προέρχονται κυρίως από δημόσιες υπηρεσίες, φιλανθρωπικά ιδρύματα και κρατικά σχολεία και αγγίζουν έως και τα 50 εκατομμύρια λίρες.

Σύμφωνα με έρευνα των Dispatches του Channel 4 και των Sunday Times, τα δουκάτα του Λάνκαστερ και της Κορνουάλης, τα οποία απαλλάσσονται από τους φόρους επιχειρήσεων και χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του τρόπου ζωής και του φιλανθρωπικού έργου της βασιλικής οικογένειας, κερδίζουν δεκάδες εκατομμύρια λίρες από τη μίσθωση γης σε δημόσιες υπηρεσίες. Τα δύο δουκάτα κατέχουν συνολικά περισσότερες από 5.400 μισθώσεις.

Το Guy’s and St Thomas’ NHS Τrust στο Λονδίνο πληρώνει 11,4 εκατ. στερλίνες για να αποθηκεύει τον στόλο των ηλεκτρικών ασθενοφόρων του σε αποθήκη που ανήκει στο δουκάτο του Λάνκαστερ. Ο Κάρολος βγάζει επίσης τουλάχιστον 28 εκατ. λίρες από τα αιολικά πάρκα, επειδή το ίδιο δουκάτο χρεώνει τα καλώδια που διασχίζουν την ακτή.

Το δουκάτο της Κορνουάλης χρεώνει το ναυτικό πάνω από 1 εκατομμύριο λίρες από το 2004 για να κατασκευάζει και να χρησιμοποιεί προβλήτες και να αγκυροβολεί πολεμικά πλοία στην ακτογραμμή της κομητείας. Χρεώνει, επίσης, τον στρατό για να εκπαιδεύεται στο Dartmoor, ενώ αποκομίζει και χιλιάδες στερλίνες από μισθώσεις που έχει συμφωνήσει με δημόσια σχολεία.

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος υπήρξε επί χρόνια προστάτης φιλανθρωπικών οργανώσεων (Macmillan, Comic Relief και Marie Curie), με το δουκάτο του να αποκομίζει 22 εκατομμύρια λίρες από τα ενοίκια που πλήρωναν σε κτίριο γραφείων στο Λονδίνο.

Τα βασιλικά κτήματα έχουν, ακόμη, συμφωνίες με εταιρείες εξόρυξης και λατόμευσης. Η Daily Express επικοινώνησε με τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, αλλά και με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον για σχόλια, ωστόσο, δεν έλαβε απαντήσεις.

Το δουκάτο του Λάνκαστερ αρκέστηκε να αναφέρει ότι «η Αυτού Μεγαλειότητα ο βασιλιάς πληρώνει εθελοντικά φόρο για όλα τα έσοδα που λαμβάνει από το δουκάτο».

Dispatches can reveal how King Charles and Prince William are making millions from the taxpayer.

In a joint investigation with @thetimes we have uncovered lucrative deals with the armed forces, schools and even the NHS. pic.twitter.com/kFqfoFv4t5

— Channel 4 Dispatches (@C4Dispatches) November 2, 2024