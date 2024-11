Ο υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προσποιήθηκε ότι έκανε μια «σεξουαλική πράξη» σε ένα μικρόφωνο κατά τη διάρκεια μιας προεκλογικής του ομιλίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο Μιλγουόκι του Ουισκόνσιν όταν συνέβη το περιστατικό, καθώς ολοκλήρωνε τις συγκεντρώσεις του σε όλη τη χώρα και τα τελευταία επιχειρήματά του για να γίνει πρόεδρος για δεύτερη φορά μετά τη θητεία του από το 2017-2021.

Ο Τραμπ βρισκόταν στην εξέδρα, επιχειρώντας να απευθυνθεί στο πλήθος και αντιλήφθηκε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη βάση του μικροφώνου πριν αρχίσει να διαμαρτύρεται γι’ αυτό.

Αλλά εν μέσω του παραπόνου που εξέφρασε για το μικρόφωνο, μια viral στιγμή της απογοήτευσής του έκανε το γύρο του διαδικτύου, όταν ο Αμερικανός έκανε κάτι αρκετά περίεργο και χοντροκομμένο.

Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε:

Simulating a sex act with a broken mic. This isn’t just weird or crude. This is Donald Trump revealing his mental illness to the world.

pic.twitter.com/YLR0pwAe0p

— Mattison (@Mattison) November 2, 2024