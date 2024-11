Ο Κάσιους, ο πιο ηλικιωμένος κροκόδειλος στον κόσμο σε αιχμαλωσία, έφυγε από τη ζωή, όπως έγινε γνωστό το Σάββατο (2/11).

Θεωρούνταν ότι ήταν πάνω από 110 ετών, καθώς οι επιστήμονες δυσκολεύονταν να καθορίσουν την ηλικία του βάσει του μεγέθους του.

Ο Κάσιους ζούσε σε καταφύγιο άγριας ζωής στο Γκριν Άιλαντ κοντά στην τουριστική πόλη Κερνς του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία για περισσότερα από 37 χρόνια, σύμφωνα με την ανάρτηση του καταφυγίου στο Facebook.

Όπως ανέφερε το Marineland Melanesia Crocodile Habitat, η υγεία του ήταν σε φθίνουσα κατάσταση από τις 15 Οκτωβρίου.

«Ήταν πολύ μεγάλος και πιστεύεται ότι ζούσε πέρα από τα χρόνια ενός άγριου κροκόδειλου. Ο Κάσιους θα μας λείψει βαθιά, αλλά η αγάπη και οι αναμνήσεις μας γι’ αυτόν θα παραμείνουν για πάντα στις καρδιές μας», σημειώνεται στην ανάρτηση, στην οποία ο Κάσιους απολαμβάνει ένα γεύμα.

Το 2011 ο Κάσιους καταχωρήθηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Γκίνες ως ο μεγαλύτερος εν ζωή κροκόδειλος σε αιχμαλωσία και πιστεύεται πως, αν ήταν ελεύθερος, θα μπορούσε να τρώει ανθρώπους.

Πήρε τον τίτλο μετά τον θάνατο του κροκόδειλου Lolong από τις Φιλιππίνες το 2013, ο οποίος είχε μήκος 6,17 μέτρα σύμφωνα με το ετήσιο βιβλίο αναφοράς.

Ο Κάσιους ήταν ένας κροκόδειλος του αλμυρού νερού, είχε μήκος 5,48 μέτρων και ζύγιζε επίσης πάνω από έναν τόνο.

Cassius is a 𝐛𝐢𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠𝐠 boy but has some dreamy eyes 🥰️

He’s the world’s largest crocodile in captivity at nearly five and a half metres long 🐊 pic.twitter.com/tDk4bjAqob

— Guinness World Records (@GWR) August 11, 2023