Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν απόψε ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία, ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον κατηγορεί τη Βόρεια Κορέα ότι στέλνει στρατιώτες στη Ρωσία για να πολεμήσουν στα ουκρανικά μέτωπα.

Αυτό το νέο πακέτο, που ανακοινώθηκε λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, περιλαμβάνει εξοπλισμό για την αντιαεροπορική άμυνα, πυρομαχικά για το πυροβολικό, τεθωρακισμένα οχήματα και αντιαρματικά όπλα, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Τα όπλα αυτά προέρχονται από τα ήδη υπάρχοντα αποθέματα του αμερικανικού στρατού.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The US Department of Defense announces another military aid package worth $425 million for Ukraine.

Package includes:

Ukraine will receive:

▪️ ammunition for NASAMS air defense systems;

▪️ Stinger missiles;

▪️ equipment and ammunition for combating UAVs;

▪️ air-to-ground… pic.twitter.com/C1DkTwLYlQ

— KyivPost (@KyivPost) November 1, 2024