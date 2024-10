Η ρωσική επίθεση με κατευθυνόμενη βόμβα χθες Τετάρτη που έπληξε πολυκατοικία στο Χάρκοβο (φωτογραφία, επάνω, από το Χ), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ουκρανίας, είχε αποτέλεσμα να σκοτωθεί παιδί και να τραυματιστούν άλλοι 29 άνθρωποι, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Ολεχ Σινεχούμποφ.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για 23 τραυματίες, διευκρινίζοντας πως υπήρχαν ακόμη θύματα «κάτω από τα συντρίμμια».

Russia struck a nine-story building in Kharkiv with a guided aerial bomb. Tragically, there are casualties, including children, and more people may still be trapped under the rubble. All necessary emergency services are on site. Partners see what happens every day. In these… pic.twitter.com/iVLJ6x5K4R — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 30, 2024

Η κατευθυνόμενη βόμβα, που ρίπτεται από αεροσκάφη, όπλο με μεγάλη ισχύ το οποίο χρησιμοποιείται καθημερινά στον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία, έπληξε πολυκατοικία, ανέφερε σε διάγγελμά του ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ ανέφερε πως οι έρευνες στο κτίριο «συνεχίζονταν».

Εκανε λόγο για «αρκετά μεγάλη ζημιά» εξαιτίας της «εχθρικής κατευθυνόμενης βόμβας», προειδοποιώντας πως επαπειλείται «κατάρρευση» της πολυκατοικίας που «θέτει σε κίνδυνο το έργο των σωστικών συνεργείων».

Horrific footage of the destroyed apartment entrance in Kharkiv following the strike. Gov Synehubov reported that among the 10 injured, two are in serious condition, including an 11-year-old child. Earlier, Mayor Terekhov reported 12 people injured. #russiaisaterrorstate pic.twitter.com/p9QT0TmKUN — David Zaikin (@DavidZaikin) October 30, 2024

Αναφέρθηκε σε τρεις ανθρώπους, ανάμεσά τους γυναίκα και παιδί, που είχαν παγιδευτεί «κάτω από τα συντρίμμια» και διαβεβαίωσε πως τα σωστικά συνεργεία «προσπαθούσαν να τους βγάλουν».

Πελώρια τρύπα

Αλλοι ένοικοι παγιδεύτηκαν στα ψηλότερα τμήματα του κτιρίου, ανακοίνωσε νωρίτερα ο δήμαρχος του Χαρκόβου, ο Ιχόρ Τερέχοφ, διευκρινίζοντας πως η βόμβα κατέστρεψε αρκετούς ορόφους. Βίντεο που μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο εικονίζουν πελώρια τρύπα στην πρόσοψη ψηλού κτίσματος.

Το Χάρκοβο, η μεγαλύτερη πόλη της βορειοανατολικής Ουκρανίας, 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Ρωσία, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο του ρωσικού στρατού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι αξίωσε χθες βράδυ από τους δυτικούς συμμάχους του ν’ αντιδράσουν στην επίθεση αυτή.

«Κάθε απόφαση που καθυστερεί σημαίνει πως δεκάδες, αν όχι εκατοντάδες ρωσικές βόμβες (πλήττουν) την Ουκρανία. Από τις αποφάσεις τους εξαρτάται η ζωή συμπολιτών μας», επιχειρηματολόγησε.

Medics fought to save the life of an 11-year-old boy who was pulled from the rubble, for half an hour, but tragically, he didn’t make it. Russia murdered him tonight. So far, 30 other people got injured. Video of search and rescue operation shared by state emergency service https://t.co/fSkiltoQMJ pic.twitter.com/NeY8ppULaf — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) October 30, 2024

Το Κίεβο απαιτεί από τους συμμάχους του στη Δύση να του δώσουν τη δυνατότητα να πλήττει στόχους βαθιά στη Ρωσία με τα όπλα που του έχουν διαθέσει.

Τον Μάιο, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε επίθεση σε τομείς της περιφέρειας του Χαρκόβου, με διακηρυγμένο στόχο να επιβάλει ουδέτερη ζώνη ώστε να μειωθούν οι ουκρανικές επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων στο ρωσικό έδαφος. Η επιχείρηση δεν είχε απτό αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ