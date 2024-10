Πανεπιστήμιο για influencers

«Σπούδασε influencer με τους επιτυχημένους. Σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση». Αν δείτε μία τέτοια αγγελία, μάλλον θα την αντιμετωπίσετε με επιφυλακτικότητα. Ωστόσο, διαφορετικές αντιλήψεις επικρατούν στην Ιρλανδία, στο Southeast Technical University (SETU). Για πρώτη φορά το πανεπιστημιακό ίδρυμα προσφέρει τετραετή κύκλο σπουδών για μελλοντικούς influencers και ειδικούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η επίσημη ονομασία του πτυχίου θα είναι Bachelor of Arts in Content Creation and Social Media. Οπως εξηγεί η τηλεοπτική παραγωγός και διευθύντρια του τμήματος Αϊρίν ΜακΚόρμικ, «ασφαλώς, θα μπορούσες να κάθεσαι και σπίτι σου για πέντε χρόνια, να πειραματίζεσαι στα social media και να κάνεις καριέρα ως influencer. Αλλά αν θέλεις μία μακροπρόθεσμη προοπτική, το να έρθεις στο πανεπιστήμιο και να εφοδιαστείς όχι μόνο με πρακτική εμπειρία, αλλά και με την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση, αυτό θα κάνει μεγάλη διαφορά στην καριέρα σου». Τον Σεπτέμβριο έγιναν δεκτοί οι πρώτοι 15 σπουδαστές. Θέλουν να γίνουν επαγγελματίες vloggers, TikTokers ή YouTubers. Μεταξύ άλλων, διδάσκονται podcasting, data analytics, μάρκετινγκ των social media, αλλά και… celebrity studies. Μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος καταλαμβάνουν ασφαλώς οι παραδοσιακές συνταγές της (τηλεοπτικής) δημοσιογραφίας: παρουσίαση μπροστά στην κάμερα, video storytelling, μοντάζ, δημιουργική γραφή.

«Μεταρρύθμιση» για το Υπερταμείο

Νέα διοικητική δομή αποκτά το Υπερταμείο. Το Εποπτικό Συμβούλιο αντικαταστάθηκε από πενταμελές Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης, τα τρία μέλη του οποίου ορίζονται από το ελληνικό Δημόσιο διά του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και τα άλλα δύο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας. Τα μέλη που ορίζονται από το Δημόσιο είναι ένας υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ένας γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ. Με απόφαση Χατζηδάκη ορίζεται ότι στις θέσεις αυτές τοποθετούνται αντίστοιχα η υποδιοικήτρια της Τράπεζας της Ελλάδος Χριστίνα Παπακωνσταντίνου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Γιώργος Χριστόπουλος και ο γενικός διευθυντής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρης Τσάκωνας. Από την πλευρά της ΕΕ και του ESM παραμένουν οι Jacques Le Pape (πρόεδρος του Συμβουλίου) και Kevin Cardiff (μέλος).

Από δανειολήπτης, πιστωτής η Ελλάδα

Η Ελλάδα ισχυροποιεί την παρουσία της στο ΔΝΤ και από δανειολήπτης γίνεται πιστωτής καθώς αυξάνει το μερίδιο συμμετοχής της στον Διεθνή Οικονομικό Οργανισμό και παράλληλα μειώνει το ύψος των νέων διευθετήσεων δανεισμού. Με την απόφαση αυτή, η Ελλάδα, όπως ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Χρίστος Δήμας, «η Ελλάδα ισχυροποιεί την παρουσία της σε έναν από τους ισχυρότερους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί το πέρασμα της Ελλάδας από την πλευρά του δανειολήπτη στην πλευρά του πιστωτή».

Η επικεφαλής της Eurostat στην Αθήνα

Τη γενική διευθύντρια της Eurostat Mariana Kotzeva υποδέχθηκε χθες στο γραφείο του ο Κωστής Χατζηδάκης. Μαζί της ήταν και ο επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Θάνος Θανόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η πρόοδος στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών καθώς και στην αξιοποίηση διοικητικών και νέων πηγών δεδομένων για την παραγωγή επίσημων στατιστικών, σε αντιστοιχία με τις εξελισσόμενες ανάγκες πληροφόρησης.

«Ναι» αλλά υπό προϋποθέσεις

Πράσινο φως αλλά υπό όρους δόθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την κοινή επιχείρηση που θα αναλάβει τη λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, ολοκλήρωση μελετών, κατασκευή έργων και προμήθεια εξοπλισμού του ΕΣΣΣΔΙ Θριάσιου Πεδίου (Θριάσιο ΙΙ), δηλαδή τις εταιρείες HELLENIC TRAIN και DAMCO ENERGY.

Μείωση χρήσης του τρένου

Μείωση 17% καταγράφηκε στον αριθμό των επιβατών του ελληνικού σιδηρόδρομου το 2023, τη χρονιά δηλαδή που έλαβε χώρα και το πολύνεκρο δυστύχημα των Τεμπών. Οπως μπορεί να φανταστεί όποιος έχει χρησιμοποιήσει το «πλούσιο» σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας μας, η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ σε ό,τι αφορά τη χρήση του τρένου, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Από τις χώρες που έχουν σιδηρόδρομο (Κύπρος και Μάλτα δεν διαθέτουν), η Ελλάδα ξεπερνά μόλις δύο: τη Λιθουανία και την Εσθονία – αμφότερες σαφώς μικρότερες σε έκταση από τη χώρα μας. Την ίδια στιγμή, στην ΕΕ καταγράφεται διαρκής αύξηση στη χρήση του σιδηροδρόμου, με τους επιβάτες να διανύουν 429 δισ. χιλιόμετρα το 2023, από 386 δισεκατομμύρια το 2022 (+11,2%).

Καταβολή ενίσχυσης αγροτών

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης η πληρωμή από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για την προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης αγροτών για το έτος 2024. Το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης 2024 θα καταβληθεί μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του 2024.

Ζητούν αποζημιώσεις

Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους, καθώς και να αναπληρωθεί από το κράτος το χαμένο εισόδημά τους, ζητεί μεταξύ άλλων η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων με αφορμή τα προβλήματα που έχουν προκύψει απο την εξάπλωση της ευλογιάς των προβάτων.