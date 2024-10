Ο Μπαζ Λαϊτγίαρ, ο αποφασιστικός αστροναύτης του «Toy Story» είχε εκείνη την αθώα υπεραισιοδοξία – που τη συναντάς σε καρτούν χαρακτήρες – και τολμούσε να ριχτεί στην περιπέτεια και να εξερευνήσει το άγνωστο «στην αιωνιότητα και ακόμη παραπέρα». Ή τουλάχιστον αυτό ήταν ένα προτρεπτικό μήνυμα με απήχηση στα νήπια θεατές που έβλεπαν μαγεμένα τις ταινίες και τα επεισόδια της ομώνυμης σειράς.

Στην πραγματικότητα των ενηλίκων, το «Europa Clipper», ένα γιγαντιαίο σκάφος της NASA, ετοιμάζεται να μπει στην τροχιά του Δία. Η NASA ζήτησε από την Αντα Λιμόν, τη νυν βραβευμένη ποιήτρια των ΗΠΑ, να γράψει ένα ποίημα που θα αναφερόταν στο στοιχείο του νερού, αφού σκοπός της αποστολής είναι να διερευνήσει αν ο δορυφόρος του Δία, Ευρώπη, θα μπορούσε να διατηρήσει ζωή στην παγωμένη επιφάνειά του. Το πρωτότυπο ποίημα «In Praise of Mystery: A Poem for Europa» χαράχτηκε στον θόλο του «Europa Clipper» με τον γραφικό χαρακτήρα της Αντα Λιμόν. Οι στίχοι της συνδέουν τους δύο κόσμους που περιβάλλονται από νερό: τη Γη, που λαχταρά να φτάσει και να καταλάβει τι κάνει έναν κόσμο κατοικήσιμο και την Ευρώπη, που αναμένει να εξερευνηθούν τα μυστικά της. Το «In Praise of Mystery» αποτελεί ένα μήνυμα της ανθρωπότητας προς οτιδήποτε βρει το σκάφος στο πενταετές ταξίδι του, των 1,8 δισεκατομμυρίων μιλίων. Συμβολίζει επίσης το πώς η τέχνη μπορεί να αποτελέσει μέσο για την ανακάλυψη, όπως δήλωσε η ποιήτρια στους «New York Times»: «Η ποίηση είναι η γλώσσα του μυστηρίου και του αγνώστου».

Οι χαραγμένοι στίχοι ταξιδεύουν στο άγνωστο σαν το μήνυμα μέσα στο μπουκάλι που πετούσαν κάποτε απεγνωσμένοι ναυαγοί ζητώντας σωτηρία από πλοία που τυχόν θα το εντόπιζαν. Αν και δεν είναι η πρώτη φορά που ένα ποίημα βγαίνει στο Διάστημα, το συγκεκριμένο σινιάλο ελπίδας εκπέμπεται σε κρίσιμους καιρούς. Γιατί όλη η ανθρωπότητα νιώθει να χάνει αυτό που δεν είχε. Τη φαντασίωση μιίας αλλαγής που περίμενε στο μέλλον. Και είναι αυτή η ωμότητα του αποκλεισμού που δίνει ώθηση στο «ακόμη παραπέρα».