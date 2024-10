Ένας βουλευτής των Εργατικών στη Βρετανία έχει καταγραφεί σε καβγά με έναν πολίτη, στον οποίο ο πολιτικός τού φωνάζει και τον απειλεί.

Το βίντεο δείχνει τον πρώην σκιώδη υπουργό Mike Amesbury να στέκεται πάνω από έναν άνδρα ξαπλωμένο στο πεζοδρόμιο, να τον δείχνει και να φωνάζει: «Δεν θα με απειλήσεις ποτέ ξανά».

Καθώς ο Amesbury απομακρύνεται από τη σκηνή, ένας πολίτης επισημαίνει ότι είναι ο βουλευτής του δήμου Runcorn. Τότε εκείνος γυρίζει και πλησιάζει ξανά τον άνδρα, φωνάζοντας: «Ναι, είμαι, και δεν θα απειλήσετε ποτέ ξανά τον βουλευτή, έτσι δεν είναι;».

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στο Frodsham του Cheshire, αναφέρει η βρετανική εφημερίδα Mirror.

We haven’t seen the run up to this – and MPs are subject to some awful abuse and intimidation, so it’s probably wise to reserve some judgement on what’s happened. But nevertheless this is incredible footage of Labour MP Mike Amesbury

pic.twitter.com/nsyYlgEYHz

— UK Politics Live (@UKPoliticsLive) October 26, 2024