Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε μετά τα μεσάνυχτα χθες Παρασκευή προς σήμερα Σάββατο (26/10) ότι πραγματοποιεί «ακριβείς επιδρομές» σε στρατιωτικούς στόχους στο Ιράν ως απάντηση στις «συνεχείς επιθέσεις του» εναντίον του Ισραήλ.

Τουλάχιστον 5 εκρήξεις

Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα, τουλάχιστον πέντε ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην Τεχεράνη και στην πόλη Καράτζ, στα δυτικά της πρωτεύουσας του Ιράν, όπως μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Σε ανακοίνωση των IDF υπογραμμίζεται ότι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν.

«Το καθεστώς του Ιράν και οι πληρεξούσιοί του στην περιοχή επιτίθενται ανηλεώς εναντίον του Ισραήλ από τις 7 Οκτωβρίου – σε επτά μέτωπα – συμπεριλαμβανομένων απευθείας επιθέσεων από το ιρανικό έδαφος», αναφέρει ο ισραηλινός στρατός.

«Οπως κάθε κυρίαρχη χώρα στον κόσμο, το Ισραήλ έχει δικαίωμα και καθήκον ν’ απαντήσει», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Επιθέσεις και στη Συρία

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διαμηνύουν ότι θα κάνουν «ό,τι είναι απαραίτητο για να υπερασπιστούν το κράτος και τον λαό του Ισραήλ».

Ταυτόχρονα με τις αναφορές για εκρήξεις στα περίχωρα της ιρανικής πρωτεύουσας, συριακά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως επιθέσεις εξαπολύθηκαν στην περιοχή της Δαμασκού και στην επαρχία Χομς της Συρίας.