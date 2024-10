Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστικός, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για τους Μιλγουόκι Μπακς, που ηττήθηκαν στην έδρα τους από τους Σικάγο Μπουλς με 122-133.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ήταν κυριαρχικός σταματώντας στους 38 πόντους, έχοντας ακόμη 11 ριμπάουντ και 5 ασίστ σε 35 λεπτά συμμετοχής με 15/22 δίποντα και 8/16 βολές.

Εκτός από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο καλή εμφάνιση έκανε και ο Ντέμιαν Λίλαρντ που είχε 28 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, όμως οι δύο σούπερ σταρ του Μιλγουόκι πάλευαν μόνοι τους κόντρα στους Μπουλς.

Από την πλευρά των νικητών ξεχώρισε ο Κόμπι Γουάιτ, ο οποίος στο τέλος της αναμέτρησης είχε φτάσει τους 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ και «οδήγησε» την ομάδα του στην επικράτηση, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς να ακολουθεί έχοντας 22 πόντους, 10 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Ο Αντετοκούνμπο αποχώρησε οριστικά από το παιχνίδι στα 1’49» πριν το φινάλε με το σκορ στο 120-133 και έχοντας προσφέρει 38 πόντους.

Dame alley-oop to Giannis from near halfcourt! pic.twitter.com/X76YqtPVkU

