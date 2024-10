Εντείνονται οι φόβοι για γενίκευση της ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, με τις προετοιμασίες του Ισραήλ για το χτύπημα κατά του Ιράν να βρίσκονται στην τελική ευθεία, την ώρα που οι IDF συνεχίζoυν τους ανελέητους βομβαρδισμούς σε Γάζα και Λίβανο, από όπου δέχεται μπαράζ ρουκετών από τη Χεζμπολάχ.

Μετά την διαρροή απόρρητων εγγράφων των ΗΠΑ, για τα σχεδιαζόμενα αντίποινα του Ισραήλ στο Ιράν, η κυβέρνηση Νετανιάχου εξετάζει και πάλι τις επιλογές της και το απόγευμα, θα συνεδριάσει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ, όπως μεταδίδουν οι Times of Israel.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας στις 19:30 απόψε στο στρατιωτικό αρχηγείο Kirya στο Τελ Αβίβ, αναφέρει το ισραηλινό μέσο, τονίζοντας ότι η συνεδρίαση πραγματοποιείται καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να προετοιμάζεται για να πλήξει το Ιράν.

Από το γραφείο του Νετανιάχου, στο μεταξύ, έγινε γνωστό ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου επανέλαβε όσα είπε δημοσίως: Το Ισραήλ λαμβάνει υπόψη του τα θέματα που εγείρει η αμερικανική διοίκηση, όμως, εντέλει, θα λάβει τις αποφάσεις του με βάση τα εθνικά του συμφέροντα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Μια μέρα μετά την επίθεση με drone στην εξοχική κατοικία του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τη χαρακτήρισε έργο της Χεζμπολάχ και πρακτόρων του Ιράν απειλώντας για βαρύ τίμημα.

The attempt by Iran’s proxy Hezbollah to assassinate me and my wife today was a grave mistake.

This will not deter me or the State of Israel from continuing our just war against our enemies in order to secure our future.

I say to Iran and its proxies in its axis of evil:…

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 19, 2024