Τις τελευταίες ώρες ο κόσμος της μουσικής βιομηχανίας έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο του Λίαμ Πέιν. Το πρώην μέλος των One Direction βρέθηκε νεκρό στο Μπουένος Άιρες, μετά από πτώση του από τον τρίτο όροφο του ξενοδοχείου όπου διέμενε.

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες λεπτομέρειες βλέπουν το φως της δημοσιότητας – από τους δαίμονες με τους οποίους πάλευε την περίοδο των 1D και τη σχέση του με την πρώην του Μάγια Χένρι μέχρι φωτογραφίες από το δωμάτιό του λίγα λεπτά προτού χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με ένα νέο ρεπορτάζ, τα παραπάνω δεν ήταν τα μοναδικά προβλήματα που αντιμετώπιζε ο Λίαμ Πέιν. Η Daily Mail αποκάλυψε ότι λίγες ημέρες πριν από το τραγικό βράδυ, η δισκογραφική εταιρεία του είχε διακόψει τη συνεργασία μαζί του.

Liam Payne suffered huge blow after being dropped by record label Universal Music just days before his deathhttps://t.co/Gh1pzTFazv

— Jaun News English (@EnglishJaun) October 17, 2024