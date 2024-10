Αφιερωμένη στο σκοτάδι λόγω της ακρίβειας του ρεύματος είναι η σημερινή καλημέρα του γνωστού σκιτσογράφου, Αρκά.

Έτσι λοιπόν βλέπουμε μια γυναίκα σε μαύρο φόντο και σκοτάδι, η οποία λέει χαρακτηριστικά: «Φοβόμουν το σκοτάδι, αλλά μετά τον λογαριασμό του ηλεκτρικού φοβάμαι το φως».

Το σημερινό σκίτσο

Σχεδόν 40% των νοικοκυριών δυσκολεύονται να πληρώσουν

Περίπου 115 τρισ. απαιτούνται σε επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών, σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, η οποία προτείνει δράσεις στους παρόχους ενέργειας για μια ισότιμη πράσινη μετάβαση, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους ίδιους

Η μελέτη, η οποία περιλαμβάνει δεδομένα από την έρευνα «New Energy Consumer» του 2024 σε 16.800 οικιακούς καταναλωτές από 18 χώρες, αποκάλυψε ότι 37% των νοικοκυριών παγκοσμίως αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά την πληρωμή των λογαριασμών ενέργειας.

Παράλληλα, μόνο 36% των καταναλωτών ανέφερε ότι είναι ικανοποιημένο με τη βοήθεια των παρόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση των λογαριασμών τους. Τα δεδομένα αυτά αντανακλούν και επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα φαινόμενα που παρατηρούνται και στην ελληνική αγορά.

Λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή κρίση, η μελέτη «The energy provider’s guide to net zero: Managing consumer affordability and an affordable energy system» στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της τρέχουσας αντίληψης των καταναλωτών αναφορικά με την οικονομική προσιτότητα της ενέργειας.

Περιλαμβάνει επίσης εκτίμηση του αντικτύπου από τις «πράσινες» επενδύσεις στους λογαριασμούς ενέργειας των νοικοκυριών.

Στην κατεύθυνση αυτή, η μελέτη επισημαίνει πέντε στρατηγικές για τους παρόχους ενέργειας προκειμένου να επιλύσουν το δίλημμα είτε της αύξησης των καταναλωτικών τιμών είτε της επιβράδυνσης των επενδύσεων που συνεπάγεται καθυστέρηση στην επίτευξη των καθαρών μηδενικών στόχων κατά ~35 χρόνια.

Απλήρωτοι λογαριασμοί ρεύματος

Η πρόκληση της οικονομικής προσιτότητας αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Οι καταναλωτές σε όλες τις ηπείρους δυσκολεύονται σημαντικά στο να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας -κυρίως στη Βόρεια Αμερική (45%) και τη Λατινική Αμερική (47%) σε σχέση με την περιοχή της EMEA (33%) και της Ασίας (29%).