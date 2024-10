Μεγαλεπήβολα φαίνεται πως ήταν τα σχέδια της Χαμάς για την επίθεση εναντίον του Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023, στην όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.250 Ισραηλινοί και ξένοι υπήκοοι.

Σύμφωνα με έγγραφο 36 σελίδων, τμήματα του οποίου έφεραν στη δημοσιότητα τα αμερικανικά ΜΜΕ, η ισλαμιστική οργάνωση ετοίμαζε επίθεση αλά 11η Σεπτεμβρίου, καθώς είχε βάλει στο στόχαστρό της τρεις ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ. Πρόκειται για τον πύργο 70 ορόφων Moshe Aviv και του συγκροτήματος Azrieli Mall.

Ειδικότερα ετοίμαζε, να χτυπήσει το Ισραήλ από ξηρά, θάλασσα και αέρα και να βομβαρδίσει τους τρεις ψηλότερους ουρανοξύστες της πρωτεύουσας ώστε να «δημιουργηθεί μια άνευ προηγουμένου κρίση για τον εχθρό, παρόμοια με την κρίση του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου το 2001 στη Νέα Υόρκη».

Το σχέδιο, που περιήλθε στην κατοχή της Mail on Sunday, περιγράφει λεπτομερώς πώς η Χαμάς σκόπευε να κινητοποιήσει τον παλαιστινιακό πληθυσμό για να επιτεθεί στο Ισραήλ, ώστε να φέρει «τη νίκη, χτυπώντας το φόβο στις καρδιές των εχθρών μας».

Το αρχείο ανακαλύφθηκε από τον ισραηλινό στρατό στον σκληρό δίσκο υπολογιστή ενός ηγέτη της Χαμάς κατά τη διάρκεια επιδρομής στη βάση Bader, κοντά στην πόλη της Γάζας τον περασμένο Νοέμβριο, ένα μήνα δηλαδή μετά φονική επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας δήλωσαν ότι πιθανότατα το έγγραφο -με τίτλο «Κατάλληλη στρατηγική για την οικοδόμηση ενός σχεδίου απελευθέρωσης της Παλαιστίνης»- να δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2022. Σε αυτό οι μαχητές της οργάνωσης αποκαλούνται «ηγέτες του [μουσουλμανικού] έθνους και υψωτές της σημαίας του Ισλάμ», και καλούνται να «απελευθερώσουν την Ιερουσαλήμ» και να «ντροπιάσουν τα παιδιά του Ισραήλ».

Επίσης, σε αυτό τονίζεται ότι η επίθεση πρέπει να ξεκινήσει από το βόρειο μέτωπο του Ισραήλ, που συνορεύει με τον Λίβανο. Ειδικοί σε θέματα ασφάλειας εκτιμούν ότι αυτό σημαίνει πως η Χαμάς σχεδίαζε να εμπλέξει τη Χεζμπολάχ στην εισβολή της, καθώς οι μαχητές της είχαν τότε τον έλεγχο των συνόρων του Λιβάνου.

Το σχέδιο εισβολής ξεκινά με τους μαχητές της Χαμάς να εισέρχονται στο Ισραήλ από το βόρειο μέτωπο, αλλά να διεισδύουν μόνο 12 μίλια στο ισραηλινό έδαφος για να παραπλανήσουν τις IDF και να πιστέψουν ότι πρόκειται για μία μόνο επίθεση.

Στη συνέχεια, καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις θα εστίαζαν στα σύνορα με τον Λίβανο, ολόκληρο το Ισραήλ θα δεχόταν καταιγισμό ρουκετών της Χαμάς από τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και από τη Δυτική Όχθη και τον Λίβανο.

Στη συνέχεια, θα πυροδοτούνταν βόμβες στους χώρους στάθμευσης τριών από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στο Τελ Αβίβ. Όπως περιγράφεται, θα «παγίδευαν τα αυτοκίνητα με ποσότητα εκρηκτικών που θα μπορούσαν να ανατινάξουν τους πύργους. Οι βόμβες θα προκαλούσαν κατάρρευση και της έδρας του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ που βρίσκεται δίπλα στους ουρανοξύστες».

Καθώς θα ακολουθούσαν σκηνές φρίκες, όπως αυτές που εκτυλίχθηκαν κατά την κατάρρευση των Δίδυμων Πύργων, οι Παλαιστίνιοι θα έπαιρναν τα όπλα, οι μαχητές της Χαμάς θα οδηγούνταν από την πόλη Σντερότ στην Ιερουσαλήμ και θα «απελευθέρωναν» το τέμενος του Αλ Ακσά, ενώ θα μπορούσαν να καταλάβουν και το ισραηλινό κοινοβούλιο.

Σημειώνεται ότι εκτός από το έγγραφο των 36 σελίδων βρέθηκαν, επίσης, και επιστολές της οργάνωσης προς Ιρανούς ηγέτες, οι οποίες έδειξαν ότι η Χαμάς είχε ζητήσει τη βοήθειά τους για την έναρξη των επιθέσεων. Η Washington Post αναφέρει ότι μεταξύ αυτών υπάρχει και επιστολή, που έγραψε ο επικεφαλής της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ το 2021, η οποία απευθυνόταν σε διάφορους ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους, ζητώντας οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη, ενώ υποσχόταν ότι με τη βοήθεια του Ιράν η οργάνωση θα ήταν σε θέση να καταστρέψει το Ισραήλ μέσα σε δύο χρόνια.

«Σας υποσχόμαστε ότι δεν θα σπαταλήσουμε ούτε λεπτό ούτε δεκάρα, εκτός αν μας οδηγήσει στην επίτευξη αυτού του ιερού στόχου», ανέφερε η επιστολή του Ιουνίου του 2021, που φέρεται να υπογράφεται από τον Σινουάρ και άλλους αξιωματούχους της Χαμάς.

