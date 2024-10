Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα Κυριακή 13 Οκτωβρίου ότι εξαπέλυσε επίθεση με ένα «σμήνος drones» κατά του στρατοπέδου της Ταξιαρχίας Γκολάνι στην πόλη Μπινγιαμίνα στο βόρειο Ισραήλ.

Λίγο νωρίτερα η λιβανέζικη οργάνωση είχε εκδώσει προειδοποίηση προς Ισραηλινούς «εποίκους» να μείνουν μακριά από στρατιωτικές βάσεις στο βόρειο Ισραήλ «μέχρι νεωτέρας».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες μετά την επίθεση:

Breaking | According to the latest toll, 67 Israeli soldiers were wounded in the drone attack that targeted the Golani military base near Wadi Ara, south of Haifa. pic.twitter.com/CG6Yp4Uf5D

