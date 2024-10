Ένας μπαμπάς από το Οχάιο φέρεται να προσπάθησε να μάθει στον 9χρονο γιο του πώς να οδηγεί, ωστόσο τα πράγματα δεν πήγαν όπως τα είχαν σχεδιάσει.

Ο 36χρονος Clejuan Williams φέρεται να ήταν σε κατάσταση μέθης ενώ προσπαθούσε να δείξει στον γιο του πώς να βγαίνει με όπισθεν από την αυλή τους στον δρόμο στην περιοχή Τολέδο.

Ο Williams είπε στο παιδί να πατήσει φρένο και μη γνωρίζοντας το παιδί ποιο πεντάλ είναι, πάτησε αντ’ αυτού το γκάζι, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να εκτοξευθεί προς τα πίσω και να πέσει πάνω σε έναν στύλο απέναντι στον δρόμο, ανέφερε η αστυνομία.

Το βίντεο δείχνει τον Williams να στέκεται στην πλευρά του οδηγού του αυτοκινήτου με την πόρτα ανοιχτή. Στη συνέχεια πέφτει κάτω και παρασύρεται κάτω από το αυτοκίνητο μόλις αυτό επιταχύνει.

CAUGHT ON CAM: Toledo man dragged under car while teaching his 9-year-old son how to drive >> https://t.co/x4H9cwyevy pic.twitter.com/yTfFBGrvOG

— 13 Action News (@13abc) October 8, 2024