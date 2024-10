Επίθεση την οποίαν εξαπέλυσε σήμερα (9/10) η Ρωσία με βαλλιστικό πύραυλο κατά λιμενικών υποδομών στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων εννέα, ανακοίνωσε ο Ουκρανός αναπληρωτής πρωθυπουργός Ολέκσιι Κουλέμπα.

Σε μήνυμά του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Κουλέμπα δήλωσε ότι το πλοίο εμπορευματοκιβωτίων Shui Spirit, με σημαία Παναμά, υπέστη ζημιές κατά την επίθεση.

This is a port south of Odessa. I cannot wrap my brain around Zelenskyy and his Western masters continuing this war. For all practical purposes, it’s over! Explain it to me, @tedcruz and @MZHemingway https://t.co/XxEf9e6qFD

— David Russell (@russe61784) October 9, 2024