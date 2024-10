Το 2024 ήταν ίσως η καλύτερη χρονιά στην έως τώρα καριέρα του Μίλτου Τεντόγλου καθώς εκτός από το δεύτερο χρυσό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου το περασμένο καλοκαίρι, κατέκτησε την «κορυφή» και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κλειστό στίβου και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Οι επιδόσεις του, όπως ήταν φυσιολογικό, τον κατατάσσουν για τρίτη διαδοχική φορά ανάμεσα στους τρεις υποψηφίους για το βραβείο του καλύτερου αθλητή στην Ευρώπη για το 2024.

Εξίσου σημαντικό είναι το γεγονός πως εκτός από τον Τεντόγλου και οι άλλοι δυο της τριάδας είναι τα ίδια με αυτά το 2022 και το 2023.

🇸🇪 Armand Duplantis

🇳🇴 Jakob Ingebrigtsen

🇬🇷 Miltiadis Tentoglou

