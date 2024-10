Ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς του κλάδου, το The World’s 50 Best Bars που εγκαινίασε την καταγραφή των πιο τολμηρών και επιδραστικών bar στον κόσμο από το 2009, επιστρέφει στο ετήσιο ραντεβού του για να ορίσει τις τάσεις και τις ανερχόμενες μπράντες στη μπάρα.

Σήμερα, μόλις δύο εβδομάδες πριν τη μεγάλη και καταληκτική γιορτή των The World’s 50 Best Bars 2024 που θα λάβει χώρα στη Μαδρίτη, δόθηκε στη δημοσιότητα η λίστα των θέσεων 51-100 με τους πιο σημαντικούς παίκτες στη βιομηχανία -ανάμεσα τους βρίσκονται και τρία ελληνικά.

Στην 51η θέση βρίσκεται το «The Bar in Front of the Bar», που αν και λειτουργεί μόλις δύο χρόνια κατάφερε να μπει στη λίστα για δεύτερη φορά. Πέρυσι το spot που ανανέωσε την τάση των street bars στην Αθήνα και έδωσε πνοή στην οδό Πετράκη κατέκτησε την 98η θέση. Η φετινή του άνοδος (47 θέσεων) δείχνουν ότι έχει ορμητικότητα για τα καλύτερα πενήντα εκτιμούν πολλοί.

Στην 60η θέση φιγουράρει το πολυβραβευμένο «The Clumsies», το στοίχημα πέντε φίλων και συνεργατών που κερδήθηκε από την Πραξιτέλους και έχει ήδη βρεθεί οκτώ συνεχόμενες χρονιές στα 50 καλύτερα του κόσμου – το all day μπαρ βραβεύτηκε με το Rémy Martin Legend of the List Award το 2023.

Τέλος, στην 68η θέση ανεβαίνοντας δύο θέσεις από το 2023 βρίσκεται το tequila και mezcal μπαρ «Barro Negro Athens», το tequila και mezcal bar που από το καλοκαίρι του 2019 έφερε στον αθηναϊκό χάρτη ένα μέρος που υπηρετεί πιστά τα spirits του Μεξικό.

Τι γίνεται στον κόσμο

Η πλήρης λίστα 51-100 περιλαμβάνει μπαρ από 35 διαφορετικές πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο, καθώς επίσης και 12 new entries. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη βρίσκουμε στην κατάταξη 18 bar –πέντε από τα οποία είναι new entries.

Οι newcomers της Ευρώπης βρίσκονται στο Λονδίνο (Kwãnt Mayfair στην 52η θέση, Amaro στην 90η και Viajante87 στην 99η), στη Μαδρίτη (Angelita στην 65η θέση) και Κοπεγχάγη (Bird στην 77η θέση της λίστας).

Ακολουθούν όλες οι διακρίσεις:

The Bar in Front of the Bar, Αθήνα Kwãnt Mayfair, Λονδίνο Freni e Frizioni, Ρώμη The SG Club, Τόκιο Arca, Τουλούμ (Μεξικό) Cat Bite Club, Σιγκαπούρη Mahaniyom Cocktail Bar, Μπανγκόκ Argo, Χονγκ Κονγκ Little Red Door, Παρίσι The Clumsies, Αθήνα A Bar with Shapes For a Name, Λονδίνο Mirror Bar, Μπρατισλάβα Hope & Sesame, Γκουανγκζού (Κίνα) Thunderbolt, Λος Άντζελες Angelita, Μαδρίτη Café La Trova, Μαϊάμι Native, Σιγκαπούρη Barro Negro, Αθήνα Carnaval, Λίμα (Περού) Bar Pompette, Τορόντο Bar Cham, Σεούλ Svanen, Όσλο Wax On, Μπερλίν Night Hawk, Σιγκαπούρη Hero Bar, Ναϊρόμπι LPM Dubai, Ντουμπάι Bird, Κοπεγχάγη L’Antiquario, Νάπολη Dante, Νέα Υόρκη Katana Kitten, Νέα Υόρκη Sin + Tax, Γιοχάνεσμπουργκ The Savory Project, Χονγκ Κονγκ Baltra Bar, Πόλη του Μεξικό Attaboy, Νέα Υόρκη Vesper, Μπανγκόκ Smoke & Bitters, Hiriketiya (Σρι Λανκα) Rayo, Πόλη του Μεξικού Pacific Cocktail Haven, Σαν Φρανσίσκο The Bellwood, Τόκιο Amaro, Λονδίνο Zapote Bar, Playa del Carmen (Πόλη του Μεξικού) Camparino in Galleria, Μιλάνο Hanky Panky, Πόλη του Μεξικού Red Frog, Λισαβόνα Nouvelle Vague, Τίρανα Cantina OK!, Σίδνεϊ Employees Only, Νέα Υόρκη Penrose, Κουάλα Λουμπούρ Viajante87, Λονδίνο Above Board, Μελβούρνη

«Είμαστε απόλυτα ενθουσιασμένοι που για άλλη μια φορά προβάλλουμε περισσότερα από τα πιο αξιόλογα μπαρ του κόσμου με την έκδοση της λίστας 51-100. Αυτή η διευρυμένη κατάταξη μάς δίνει άλλη μια αφορμή για να γιορτάσουμε την αδιάκοπη αφοσίωση και την απαράμιλλη φιλοξενία των καλύτερων σποτ του πλανήτη, σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα» αναφέρει σε δήλωσή της, μεταξύ άλλων, η Emma Sleight, Head of Content των The World’s 50 Best.

Τα 50 κορυφαία μπαρ του κόσμου θα ανακοινωθούν στις 22 Οκτωβρίου, στην τελετή των The World’s 50 Best Bars 2024 στη Μαδρίτη .

